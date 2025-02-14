Птичий грипп H5N1 может без явных признаков распространяться среди животных и людей - исследование

Исследование, опубликованное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), выявило случаи заражения птичьим гриппом H5N1 среди трех ветеринаров, работающих с коровами. Это открытие стало важным сигналом о том, что вирус может распространяться среди животных и людей без явных признаков инфекции, что ставит под сомнение эффективность существующих систем наблюдения за вирусными заболеваниями. Об этом сообщает Ars Technica, пишет УНН.

Детали

По данным исследования, у трех ветеринаров, работающих с коровами, ранее были выявлены случаи заражения птичьим гриппом H5.

Результаты могут не показаться удивительными, учитывая масштабную и продолжающуюся вспышку H5N1 среди молочных ферм в США, охватившую 968 стад в 16 штатах и приведшую к заражению 41 работника молочной фермы. Однако примечательно, что ни один из трех ветеринаров не знал о том, что заразился, и никто из них не работал с коровами, которые заражены или вероятно могли быть зараженными H5N1. Фактически, один из ветеринаров работал только в Джорджии и Южной Каролине, двух штатах, где никогда не регистрировались случаи заражения H5N1 у людей и молочных коров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что вирус может бесшумно распространяться среди животных и людей, а системы наблюдения пропускают случаи заражения - оба эти опасения давно существуют среди экспертов в области здравоохранения.

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«Эти результаты указывают на возможную пользу систематического наблюдения для быстрого выявления вируса HPAI A(H5) у молочного скота, молока и людей, контактирующих со скотом, для обеспечения надлежащей оценки опасности», - подытожили авторы исследования, возглавляемые учеными из CDC.

Исследование проводилось в сентябре. Ветеринаров собрали на очной ветеринарной конференции, где они сдавали образцы крови и сообщали о контактах со скотом за предыдущие три месяца. Всего в исследовании приняли участие 150 ветеринаров, специализирующихся на скоте, 143 из США и семь из Канады.

Анализы крови показали, что у трех ветеринаров, это 2%, были антитела к вирусам гриппа типа H5, что указывает на недавнее заражение. Все трое были из США (Канада не обнаружила птичьего гриппа ни у одной коровы). Никто из трех ветеринаров не сообщил о наличии у них респираторной инфекции, гриппоподобных симптомов или конъюнктивита, который является распространенным симптомом среди задокументированных случаев H5N1 у работников молочных ферм.

С сентября Министерство сельского хозяйства США разработало национальную стратегию тестирования молока для быстрого выявления вируса птичьего гриппа в образцах большого количества молока. Стратегия наблюдения привела к недавнему выявлению второго случая распространения птичьего гриппа H5N1 от диких птиц к коровам, который распространился на несколько стад в Неваде и по крайней мере на одного работника молочной фермы.

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