В США коровы заразились новым штаммом птичьего гриппа D1.1

ukenru
НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
09:26 • 38909 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
08:38 • 72347 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
07:36 • 79376 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 112324 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 122827 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 124502 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 123529 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 112736 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 106485 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 145282 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

6 февраля, 01:40 • 109615 просмотра
Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

6 февраля, 02:11 • 99692 просмотра
ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

6 февраля, 03:00 • 94259 просмотра
Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

6 февраля, 03:33 • 105358 просмотра
россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

05:06 • 87568 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

09:32 • 70135 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 130177 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 145282 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 150608 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 177449 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 111850 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 110605 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 109260 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 117220 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

5 февраля, 14:40 • 116420 просмотра
Актуальное
В США коровы заразились новым штаммом птичьего гриппа D1.1

В США коровы заразились новым штаммом птичьего гриппа D1.1

Киев  •  УНН

 • 9315 просмотра

Read in English

В Неваде обнаружен второй штамм птичьего гриппа D1.1 у коров после вспышки версии B3.13 в 16 штатах. Вирус уже вызвал одну смерть человека и тяжелое заболевание 13-летней девочки в Канаде.

В США домашний скот болеет сразу двумя версиями птичьего гриппа. Второй из них D1.1 инфицировались коровы в штате Невада. Врачи опасаются, что может быть вспышка инфекции среди людей.

В Неваде коровы заболели птичьим гриппом, об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на «The New York Times».

Тем более, домашний скот заразился новой формой болезни. Она отличается от версии, которая распространялась в стадах в течение прошлого года. Об этом говорится в персрелизе Службы инспекции здоровья животных и растений, подразделения Министерства сельского хозяйства США.

Эксперты отмечают, что вирус известный как H5N1 передавался от птиц коровам по крайней мере дважды за последнее время, что и привело к этим двум группам инфекций. Так, в первый раз вирус, версия которого B3.13, заразил 950 стад в 16 штатах. Первые случаи были зафиксированы в Техасе.

 Второй вид инфекции D1.1 был обнаружен в молоке, собранном из силоса в рамках национальной стратегии тестирования молока, объявленной U.S.D.A. в конце прошлого года.

Им и заразился домашний скот в Неваде. Как известно, форма D1.1 H5N1 уже унесла жизнь одного человека. В январе от нее умер пожилой мужчина.

Это житель Луизианы старше 65 лет. Он заботился о больных и умирающих птицах и умер в начале января.

Центр эпидемии оспы Mpox в ДР Конго: медики призывают помочь с транспортировкой вакцин11.09.24, 13:02 • 13942 просмотра

В ноябре же 2024 года 13-летняя канадская девочка также заразилась вирусом D1.1, но непонятно, где она могла его взять. Единственным фактором риска для нее было ожирение.

Она была переведена на аппараты жизнеобеспечения из-за отказа органов. Впоследствии она выздоровела. Важно и то, ученые до 2024 года не знали, что коровы могут инфицироваться птичьим гриппом.

Медики опасаются, чтобы не было вспышки этой инфекции среди людей.  

В Румынии вспышка гриппа: органы здравоохранения бьют тревогу01.02.25, 14:37 • 29471 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеНовости Мира
tekhasТехас
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы