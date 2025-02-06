В США коровы заразились новым штаммом птичьего гриппа D1.1

В США домашний скот болеет сразу двумя версиями птичьего гриппа. Второй из них D1.1 инфицировались коровы в штате Невада. Врачи опасаются, что может быть вспышка инфекции среди людей.

В Неваде коровы заболели птичьим гриппом, об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на «The New York Times».

Тем более, домашний скот заразился новой формой болезни. Она отличается от версии, которая распространялась в стадах в течение прошлого года. Об этом говорится в персрелизе Службы инспекции здоровья животных и растений, подразделения Министерства сельского хозяйства США.

Эксперты отмечают, что вирус известный как H5N1 передавался от птиц коровам по крайней мере дважды за последнее время, что и привело к этим двум группам инфекций. Так, в первый раз вирус, версия которого B3.13, заразил 950 стад в 16 штатах. Первые случаи были зафиксированы в Техасе.

Второй вид инфекции D1.1 был обнаружен в молоке, собранном из силоса в рамках национальной стратегии тестирования молока, объявленной U.S.D.A. в конце прошлого года.

Им и заразился домашний скот в Неваде. Как известно, форма D1.1 H5N1 уже унесла жизнь одного человека. В январе от нее умер пожилой мужчина.

Это житель Луизианы старше 65 лет. Он заботился о больных и умирающих птицах и умер в начале января.

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В ноябре же 2024 года 13-летняя канадская девочка также заразилась вирусом D1.1, но непонятно, где она могла его взять. Единственным фактором риска для нее было ожирение.

Она была переведена на аппараты жизнеобеспечения из-за отказа органов. Впоследствии она выздоровела. Важно и то, ученые до 2024 года не знали, что коровы могут инфицироваться птичьим гриппом.

Медики опасаются, чтобы не было вспышки этой инфекции среди людей.

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