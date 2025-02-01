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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Румынии вспышка гриппа: органы здравоохранения бьют тревогу

В Румынии вспышка гриппа: органы здравоохранения бьют тревогу

Киев  •  УНН

 • 8503 просмотра

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В Румынии наблюдается резкий рост респираторных инфекций, связанных с гриппом - 133 600 случаев за неделю. Среди 22 умерших все были невакцинированы, власти усиливают меры безопасности в больницах и школах.

В Румынии органы здравоохранения "бьют тревогу" после того, как количество случаев респираторных инфекций, связанных с гриппом, возросло за последние три недели, сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Как указано, только за неделю с 20 по 26 января в стране зарегистрировано 133 600 случаев респираторных инфекций, связанных с гриппом, что более чем на 6% больше, чем на прошлой неделе.

"Сейчас умерли 22 человека, в том числе трехлетний ребенок", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения стран Александру Рафилу заявил, что все умершие не были привиты от гриппа.

Рафилу также заявил, что "хотя ситуация беспрецедентна, она не является настолько серьезной, чтобы вводить широкомасштабные ограничения, такие как карантин".

По его словам, основное внимание уделяется мерам по сдерживанию распространения вируса, а социальная и экономическая деятельность может продолжаться в обычном режиме.

"Однако рост количества больных вызвал опасения относительно нагрузки на систему здравоохранения Румынии, особенно в таких регионах, как Бухарест, Клуж и Брашов. Больницам по всей стране было приказано ограничить количество посещений, чтобы снизить распространение вируса гриппа", - пишет издание.

"Рекомендуется строго ограничить количество посещений до необходимого, а также свести к минимуму количество людей, посещающих пациентов", - сказала Кристина Георманяну, пресс-секретарь окружной больницы скорой помощи Крайовы.

Количество клинических случаев гриппа также резко возросло и составляет 10 950 по сравнению с 6 994 за неделю до этого.

В больницах медицинский персонал должен носить защитные очки, чтобы избежать распространения респираторных инфекций, а запасы противовирусных препаратов должны быть проверены.

Власти также выпустят ряд рекомендаций для населения.

Эпидемиологическая тревога также означает четкие правила для школ и детских садов: во всех учебных заведениях будет проводиться эпидемиологическая сортировка.

Все, у кого есть симптомы, учителя и ученики, должны самоизолироваться, а помещения - проветриваться как можно чаще.

Несмотря на рост количества заболевших, уровень вакцинации в Румынии, как отмечается, остается низким. На 26 января в стране с населением более 19 миллионов человек прививки от гриппа сделали чуть более 1,13 миллиона человек.

Дополнение

По данным немецкого агентства по сбору данных Statista, количество случаев заболевания гриппом в Румынии было в целом стабильным, но в 2020 году, в первые месяцы пандемии COVID, оно выросло примерно до 29 000.

А в 2023 году, по словам представителей здравоохранения, наблюдался всплеск случаев так называемой "гриппозной роны" - случаев, когда люди одновременно болели и гриппом, и коронавирусом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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