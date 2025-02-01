У Румунії спалах грипу: органи охорони здоров'я б'ють на сполох

У Румунії органи охорони здоров'я "б'ють на сполох" після того, як кількість випадків респіраторних інфекцій, пов'язаних із грипом, зросла за останні три тижні, повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Як вказано, лише за тиждень з 20 по 26 січня у країні зареєстровано 133 600 випадків респіраторних інфекцій, пов'язаних із грипом, що більш ніж на 6% більше, ніж минулого тижня.

"Наразі померли 22 особи, у тому числі трирічна дитина", - ідеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров'я країн Александру Рафілу заявив, що всі померлі не були щеплені від грипу.

Рафілу також заявив, що "хоча ситуація безпрецедентна, вона не є настільки серйозною, щоб вводити широкомасштабні обмеження, такі як карантин".

За його словами, основна увага приділяється заходам щодо стримування поширення вірусу, а соціальна та економічна діяльність може тривати у звичайному режимі.

"Однак зростання кількості хворих викликало побоювання щодо навантаження на систему охорони здоров'я Румунії, особливо в таких регіонах, як Бухарест, Клуж та Брашов. Лікарням по всій країні було наказано обмежити кількість відвідувань, щоб знизити поширення вірусу грипу", - пише видання.

"Рекомендується суворо обмежити кількість відвідувань до необхідного, а також звести до мінімуму кількість людей, які відвідують пацієнтів", - сказала Крістіна Георманяну, прес-секретар окружної лікарні швидкої допомоги Крайови.

Кількість клінічних випадків грипу також різко зросла і становить 10 950 порівняно з 6 994 за тиждень до цього.

У лікарнях медичний персонал має носити захисні окуляри, щоб уникнути поширення респіраторних інфекцій, а запаси противірусних препаратів мають бути перевірені.

Влада також випустить низку рекомендацій для населення.

Епідеміологічна тривога також означає чіткі правила для шкіл та дитячих садків: у всіх навчальних закладах проводитиметься епідеміологічне сортування.

Усі, хто має симптоми, вчителі та учні, повинні самоізолюватися, а приміщення - провітрюватися якнайчастіше.

Попри зростання кількості захворілих, рівень вакцинації в Румунії, як зазначається, залишається низьким. На 26 січня в країні з населенням понад 19 мільйонів людей щеплення від грипу зробили трохи більше ніж 1,13 мільйона людей.

Доповнення

За даними німецького агентства зі збору даних Statista, кількість випадків захворювання на грип у Румунії була загалом стабільною, але в 2020 році, в перші місяці пандемії COVID, вона зросла приблизно до 29 000.

А у 2023 році, за словами представників охорони здоров'я, спостерігався сплеск випадків так званої "грипозної рони" - випадків, коли люди одночасно хворіли і на грип, і на коронавірус.