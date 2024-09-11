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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Центр эпидемии оспы Mpox в ДР Конго: медики призывают помочь с транспортировкой вакцин

Центр эпидемии оспы Mpox в ДР Конго: медики призывают помочь с транспортировкой вакцин

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 10:02  •  4451 просмотра

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200 000 вакцин против оспы доставлено в столицу ДР Конго, но их еще нужно транспортировать в регионы. Медики призывают правительство помочь с доставкой, чтобы остановить распространение инфекции.

Медицинский персонал в восточной Демократической Республике Конго отчаянно нуждается в вакцинах, чтобы остановить распространение новых инфекций. Предоставленные ЕС 200 000 вакцин уже доставлены в столицу Киншаса на прошлой неделе, - однако их еще предстоит транспортировать по этой огромной стране, что займет несколько недель.

Передает УНН со ссылкой на BBC News и tv5monde.

Детали

Вакцины против оспы поступают в Демократическую Республику Конго (ДРК), центр эпидемии оспы обезьян. После того как 200 000 доз из Европейского Союза прибыли на прошлой неделе в Конго, еще 50 000 доз, подаренные со стороны США. Однако медики констатируют сложности с транспортировкой и, соответственно, потерю драгоценного времени для борьбы с распространяющимся вирусом.

Вакцины еще предстоит транспортировать по этой огромной стране - и может пройти несколько недель, прежде чем они достигнут Южного Киву (провинция на востоке Демократической Республики Конго - ред.)

- говорится в материале ВВС.

Эммануэль Фикири, медсестра, работающая в клинике, которую превратили в специализированный центр для борьбы с вирусом отмечает, что медики просят правительство «помочь нам, сначала дав нам вакцины».

Причина задержки с вакцинами

Для транспортировки вакцин необходимы условия. Вакцины должны храниться при точной температуре - ниже нуля - чтобы держать свою эффективность. Также их нужно отправлять в сельские районы Южного Киву, такие как Камитуга, Кавуму и Лвиро, где распространена вспышка.

Отсутствие инфраструктуры и плохие дороги означают, что вертолеты могут быть использованы для выбрасывания некоторых вакцин, что еще больше повысит расходы в стране, которая уже испытывает финансовые трудности.

Справка

ДР Конго - центральноафриканская страна, которая больше всего пострадала от вируса в мире.

По последним данным Конголезского института общественного здоровья, который отвечает за организацию ответа на эпидемию, с января в ДРК было зафиксировано почти 22 000 случаев инфицирования и 716 смертей.

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Сейчас страна уже имеет 265 000 вакцин, изготовленных датской лабораторией Bavarian Nordic, и должна начать кампанию по вакцинации в следующем месяце.

Еще одной проблемой в Конго, по словам медиков, является недостаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы заботиться о больных и не подвергать себя риску. Мы не спасены от болезней».

В общественной больнице Lwiro заканчивается чистая вода,  - это означает, что людям приходится распределять то, что есть в маленьких канистрах под кроватями.

Когда вы входите (в больницу), которая находится примерно в часе езды к северу от главного города Южного Киву Букаву, вас поражают две главные вещи. Сначала звонкий и громкий плач младенцев. Второй - вонь - смесь мочи и стоячей воды, - говорится в материале.

В течение последних трех недель клиника, которая обычно лечит около 80 пациентов в месяц, была завалена почти 200 пациентами. Большинство из них - молодые люди.

Напомним,

В Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы «mpox», что вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.

Мавпяча віспа: Bavarian Nordic подала заявку на реєстрацію вакцини для підлітків16 августа 2024, 14:25 • 15590 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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