Оспа обезьян: Bavarian Nordic подала заявку на регистрацию вакцины для подростков
Киев • УНН
Компания Bavarian Nordic подала клинические данные в EMA для расширения одобрения вакцины против обезьяньей оспы на подростков 12-17 лет. Это связано с эпидемией в Африке, где дети и подростки непропорционально часто болеют вирусом.
Баварская скандинавская компания надеется, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину против оспы для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Пишет УНН со ссылкой на Avisen Danmark.
Детали
Ведущая датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic подала клинические данные в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), с целью расширить одобрение своей вакцины против обезьяньей оспы обезьян (Mpox).
Промежуточные результаты клинического исследования свидетельствуют об отсутствии различий в иммунных реакциях на вакцину против оспы и оспы у подростков и профиль безопасности, подобный профилю безопасности у взрослых
Сейчас применение вакцины ограничивается взрослыми, сообщает, в частности, газета Handelsblatt. Однако, по словам генерального директора Bavarian Nordic Пола Чаплина, компания стремится расширить сферу применения вакцины до 12-17 летних подростков.
"Дети и подростки непропорционально часто болеют ветряной оспой во время эпидемии, продолжающейся в Африке, что подчеркивает важность и срочность расширения доступа к вакцинам и лечению для этой уязвимой группы населения", - сказал он в своем заявлении Пол Чаплин, генеральный директор Bavarian Nordic.
Напомним,
Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" из-за эпидемии оспы, охватившей континент.
В настоящее время сильный отскок заболевания в Африке в основном связан с новым штаммом, clade 1b, более заразным и опасным, чем предыдущие.