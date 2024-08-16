Оспа обезьян: Bavarian Nordic подала заявку на регистрацию вакцины для подростков

Баварская скандинавская компания надеется, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину против оспы для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Пишет УНН со ссылкой на Avisen Danmark.

Детали

Ведущая датская биотехнологическая компания Bavarian Nordic подала клинические данные в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), с целью расширить одобрение своей вакцины против обезьяньей оспы обезьян (Mpox).

Промежуточные результаты клинического исследования свидетельствуют об отсутствии различий в иммунных реакциях на вакцину против оспы и оспы у подростков и профиль безопасности, подобный профилю безопасности у взрослых - говорится в сообщении.

Сейчас применение вакцины ограничивается взрослыми, сообщает, в частности, газета Handelsblatt. Однако, по словам генерального директора Bavarian Nordic Пола Чаплина, компания стремится расширить сферу применения вакцины до 12-17 летних подростков.

"Дети и подростки непропорционально часто болеют ветряной оспой во время эпидемии, продолжающейся в Африке, что подчеркивает важность и срочность расширения доступа к вакцинам и лечению для этой уязвимой группы населения", - сказал он в своем заявлении Пол Чаплин, генеральный директор Bavarian Nordic.

Напомним,

Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" из-за эпидемии оспы, охватившей континент.

В настоящее время сильный отскок заболевания в Африке в основном связан с новым штаммом, clade 1b, более заразным и опасным, чем предыдущие.