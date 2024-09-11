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Центр епідемії віспи Mpox в ДР Конго: медики закликають допомогти з транспортуванням вакцин

Центр епідемії віспи Mpox в ДР Конго: медики закликають допомогти з транспортуванням вакцин

Київ • УНН

 • 14029 перегляди

200 000 вакцин проти віспи доставлено в столицю ДР Конго, але їх ще потрібно транспортувати в регіони. Медики закликають уряд допомогти з доставкою, щоб зупинити поширення інфекції.

Медичний персонал у східній Демократичній Республіці Конго відчайдушно потребує вакцин, щоб зупинити поширення нових інфекцій. Надані ЄС 200 000 вакцин уже доставлено в столицю Кіншаса минулого тижня, - проте їх ще належить транспортувати цією величезною країною, що займе кілька тижнів.

Передає УНН із посиланням на BBC News та tv5monde.

Деталі

Вакцини проти віспи надходять до Демократичної Республіки Конго (ДРК), центру епідемії віспи мавп. Після того як 200 000 доз з Європейського Союзу прибули минулого тижня в Конго, ще 50 000 доз, подаровані з боку США. Проте медики констатують складнощі з транспортуванням і, відповідно, втрату дорогоцінного часу для боротьби з вірусом, що поширюється.

Вакцини ще належить транспортувати цією величезною країною – і може минути кілька тижнів, перш ніж вони досягнуть Південного Ківу ( провінція на сході Демократичної Республіки Конго – ред.)

- ідеться у матеріалі ВВС.

Еммануель Фікірі, медсестра, яка працює в клініці, яку перетворили на спеціалізований центр для боротьби з вірусом зазначає, що медики просять уряд "допомогти нам, спочатку давши нам вакцини".

Причина затримки з вакцинами

Для транспортування вакцин необхідні умови. Вакцини повинні зберігатися при точній температурі - нижче нуля - щоб тримати свою ефективність. Також їх потрібно відправляти в сільські райони Південного Ківу, такі як Камітуга, Кавуму та Лвіро, де поширений спалах.

Відсутність інфраструктури та погані дороги означають, що гелікоптери можуть бути використані для викидання деяких вакцин, що ще більше підвищить витрати в країні, яка вже відчуває фінансові труднощі.

Довідка

ДР Конго - центральноафриканська країна, яка найбільше постраждала від вірусу у світі.

За останніми даними Конголезького інституту громадського здоров'я, який відповідає за організацію відповіді на епідемію, з січня в ДРК було зафіксовано майже 22 000 випадків інфікування і 716 смертей.

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Наразі країна вже має 265 000 вакцин, виготовлених данською лабораторією Bavarian Nordic, і має розпочати кампанію з вакцинації наступного місяця.

Ще однією проблемою у Конго, за словами медиків, є недостатня кількість засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для медиків.

"Ми намагаємося робити все можливе, щоб піклуватися про хворих і не піддавати себе ризику. Ми не врятовані від хвороб".

В громадській лікарні Lwiro закінчується чиста вода,  - це означає, що людям доводиться розподіляти те, що є в маленьких каністрах під ліжками.

Коли ви входите (до лікарні), яка знаходиться приблизно за годину їзди на північ від головного міста Південного Ківу Букаву, вас вражають дві головні речі. Спочатку дзвінкий і гучний плач немовлят. Другий – сморід – суміш сечі та стоячої води. – ідеться у матеріалі.

Протягом останніх трьох тижнів клініка, яка зазвичай лікує близько 80 пацієнтів на місяць, була завалена майже 200 пацієнтами. Більшість з них – молоді люди.

Нагадаємо

У Демократичній Республіці Конго з'явився новий, більш трансмісивний штам мавпячої віспи "mpox", що викликає занепокоєння щодо його подальшого поширення.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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