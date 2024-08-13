В Африканском союзе объявлен самый высокий уровень тревоги из-за распространения Mpox

Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" из-за эпидемии оспы, охватившей континент. Передает УНН со ссылкой на France24.

Африканский Союз призывает быть проактивными в усилиях по сдерживанию эпидемии обезьяньей оспы (Mpox). Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний, объявил "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" - это самый высокий уровень тревоги. Решение является ответом на эпидемию, которая охватила несколько стран континента, заявил во вторник, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея.

Сейчас оспа пересекла границы, поразив тысячи людей на нашем континенте [...]. С тяжелым сердцем, но с непоколебимой преданностью нашим людям, нашим африканским гражданам, я объявляю, что мы объявляем ветряную оспу чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения на континенте", - заявил на пресс-конференции глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касеня (Jean Kasenya). "Эта декларация - не просто формальность, это четкий призыв к действию. Это признание того, что мы больше не можем позволить себе реагировать. Мы должны быть проактивными и агрессивными в наших усилиях по сдерживанию и ликвидации этого бедствия - заявил Касея.

Напомним,

УНН сообщал, что в Демократической Республике Конго появился новый, более трансмиссивный штамм обезьяньей оспы "mpox", который вызывает беспокойство относительно его дальнейшего распространения.

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