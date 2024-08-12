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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Кузин об обезьяньей оспе: риск для Украины оценен, как очень низкий

Кузин об обезьяньей оспе: риск для Украины оценен, как очень низкий

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 10:33  •  4632 просмотра

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Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что риск обезьяньей оспы для Украины оценивается как очень низкий. В Украине были зарегистрированы лишь единичные случаи, без эпидемического подъема.

Риск для Украины оценен, как очень низкий, потому что Украина сталкивалась со случаями заболевания обезьяньей оспой, но эпидемического подъема не было.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Относительно обезьяньей оспы, мы имели несколько случаев на территории Украины. Благодаря поддержке Европейского Союза мы имели сверхсовременную вакцину против обезьяньей оспы, которая была направлена для вакцинации групп риска - это мужчины, которые имеют секс с мужчинами, медицинские работники

- сказал Кузин.

По его словам, по состоянию на сегодня после регистрации точечных случаев в Киеве и в некоторых других городах, больше не наблюдалось роста заболеваемости. 

"Поэтому скорее всего риск для Украины оценен, как очень низкий, потому что мы сталкивались с подобным еще в начале... и к счастью эпидемического подъема не было", - заявил Кузин.

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Контекст Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус созвал "экстренную" встречу международных экспертов по распространению обезьяньей оспы.

В июле сообщалось, что в ВОЗ выражают обеспокоенность из-за распространения нового штамма обезьяньей оспы "mpox" в Демократической Республике Конго.

По предварительным данным эта мутация, передается между людьми легче, чем другие известные штаммы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоровье
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
demokraticheskaya-respublika-kongoДемократическая Республика Конго
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