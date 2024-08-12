Кузин об обезьяньей оспе: риск для Украины оценен, как очень низкий

Риск для Украины оценен, как очень низкий, потому что Украина сталкивалась со случаями заболевания обезьяньей оспой, но эпидемического подъема не было.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Относительно обезьяньей оспы, мы имели несколько случаев на территории Украины. Благодаря поддержке Европейского Союза мы имели сверхсовременную вакцину против обезьяньей оспы, которая была направлена для вакцинации групп риска - это мужчины, которые имеют секс с мужчинами, медицинские работники - сказал Кузин.

По его словам, по состоянию на сегодня после регистрации точечных случаев в Киеве и в некоторых других городах, больше не наблюдалось роста заболеваемости.

"Поэтому скорее всего риск для Украины оценен, как очень низкий, потому что мы сталкивались с подобным еще в начале... и к счастью эпидемического подъема не было", - заявил Кузин.

Контекст Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус созвал "экстренную" встречу международных экспертов по распространению обезьяньей оспы.

В июле сообщалось, что в ВОЗ выражают обеспокоенность из-за распространения нового штамма обезьяньей оспы "mpox" в Демократической Республике Конго.

По предварительным данным эта мутация, передается между людьми легче, чем другие известные штаммы.