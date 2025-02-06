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У США корови заразилися новим штамом пташиного грипу D1.1

У США корови заразилися новим штамом пташиного грипу D1.1

Київ • УНН

 • 27285 перегляди

В Неваді виявлено другий штам пташиного грипу D1.1 у корів після спалаху версії B3.13 в 16 штатах. Вірус вже спричинив одну смерть людини та важке захворювання 13-річної дівчинки в Канаді.

В США домашня худоба хворіє відразу на дві версії пташиного грипу. Другою з них D1.1 інфікувалися корови в штаті Невада. Лікарі побоюються, що може бути спалах інфекції серед людей.

В Неваді корови захворіли на пташиний грип, про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на "The New York Times".

Тим більше, домашня худоба заразилась новою формою хвороби. Вона відрізняється від версії, яка поширювалась у стадах протягом минулого року. Про це зазначено в персрелізі Служби інспекції здоров’я тварин і рослин, підрозділу Міністерства сільського господарства США.

Експерти зазначають, що вірус відомий як H5N1 передавався від птахів коровам принаймні двічі за останній час, що й призвело до цих двох груп інфекцій. Так, першого разу вірус, версія якого B3.13, заразив 950 стад у 16 штатах. Перші випадку були зафіксовані у Техасі.

 Другий вид інфекції D1.1 був виявлений у молоці, зібраному з силосу в рамках національної стратегії тестування молока, оголошеної U.S.D.A. наприкінці минулого року.

Ним і заразилась домашня худоба в Неваді. Як відомо, форма D1.1 H5N1 вже забрала життя однієї людини. У січні від неї помер літній чоловік .

Це житель Луїзіани старше 65 років. Він піклувався про хворих і вмираючих птахів і помер на початку січня.

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У листопаді ж 2024 13-річна канадська дівчинка також заразилася вірусом D1.1, але незрозуміло, де вона могла його взяти. Єдиним фактором ризику для неї було ожиріння.

Вона була переведена на апарати життєзабезпечення через відмову органів. Згодом вона видужала. Важливо й те, вчені до 2024 року не знали, що корови можуть інфікуватися пташиним грипом.

Медики побоюються, аби не було спалаху цієї інфекції серед людей.  

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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