Пташиний грип H5N1 може без явних ознак поширюватися серед тварин і людей - дослідження 

Дослідження, опубліковане Центрами з контролю і профілактики захворювань США (CDC), виявило випадки зараження пташиним грипом H5N1 серед трьох ветеринарів, які працюють із коровами. Це відкриття стало важливим сигналом про те, що вірус може поширюватися серед тварин і людей без явних ознак інфекції, що ставить під сумнів ефективність існуючих систем спостереження за вірусними захворюваннями. Про це повідомляє Ars Technica, пише УНН.

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За даними дослідження, у трьох ветеринарів, які працюють із коровами, раніше було виявлено випадки зараження пташиним грипом H5.

Результати можуть не здатися дивовижними з огляду на масштабний і триваючий спалах H5N1 серед молочних ферм у США, що охопив 968 стад у 16 штатах і призвів до зараження 41 працівника молочної ферми. Однак примітно, що жоден із трьох ветеринарів не знав про те, що заразився, і ніхто з них не працював із коровами, які заражені або ймовірно могли бути зараженими H5N1. Фактично, один з ветеринарів працював тільки в Джорджії та Південній Кароліні, двох штатах, де ніколи не реєструвалися випадки зараження H5N1 у людей і молочних корів.

Результати дослідження свідчать про те, що вірус може безшумно поширюватися серед тварин і людей, а системи спостереження пропускають випадки зараження - обидва ці побоювання давно існують серед експертів у галузі охорони здоров'я.

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"Ці результати вказують на можливу користь систематичного спостереження для швидкого виявлення вірусу HPAI A(H5) у молочної худоби, молока та людей, які контактують із худобою, для забезпечення належної оцінки небезпеки", - підсумували автори дослідження, очолювані вченими з CDC.

Дослідження проводилося у вересні. Ветеринарів зібрали на очній ветеринарній конференції, де вони здавали зразки крові та повідомляли про контакти з худобою за попередні три місяці. Загалом у дослідженні взяли участь 150 ветеринарів, що спеціалізуються на худобі, 143 зі США і сім із Канади.

Аналізи крові показали, що у трьох ветеринарів, це 2%, були антитіла до вірусів грипу типу H5, що вказує на нещодавнє зараження. Усі троє були зі США (Канада не виявила пташиного грипу в жодної корови). Ніхто з трьох ветеринарів не повідомив про наявність у них респіраторної інфекції, грипоподібних симптомів або кон'юнктивіту, який є поширеним симптомом серед задокументованих випадків H5N1 у працівників молочних ферм.

З вересня Міністерство сільського господарства США розробило національну стратегію тестування молока для швидкого виявлення вірусу пташиного грипу в зразках великої кількості молока. Стратегія спостереження призвела до нещодавнього виявлення другого випадку розповсюдження пташиного грипу H5N1 від диких птахів до корів, що розповсюдився на кілька стад у Неваді та принаймні на одного працівника молочної ферми.

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