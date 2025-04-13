Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

У країнах Центральної Європи триває боротьба зі спалахом ящуру серед великої рогатої худоби, що призвів до масового знищення тварин та закриття кордонів для стримування поширення вірусу.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

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Як пише ЗМІ, Перше зараження було зафіксовано на початку березня на угорській фермі великої рогатої худоби. За два тижні вірус поширився на ферми в сусідній Словаччині, що стало першим спалахом хвороби в обох країнах за останні 50 років.

Влада працює над тим, щоб стримати поширення хвороби. Ящур вражає в першу чергу парнокопитних тварин, таких як велика рогата худоба, вівці, кози, свині та олені, і призводить до лихоманки та пухирів у роті та на копитах. Вірус поширюється через контакт між тваринами, на поверхнях, таких як одяг, шкіра та транспортні засоби, або вітром. Для людини він становить незначну небезпеку.

У п'ятницю влада Угорщини продовжувала проводити операції, спрямовані на зупинення поширення хвороби та дезінфекцію уражених господарств і транспортних засобів у регіоні. На в'їздах і виїздах з міст і сіл по всьому регіону були розміщені килимки, просочені потужним дезінфікуючим засобом, щоб знищити молекули вірусу, які можуть прилипати до шин - хоча багато з цих килимків швидко висохли і були частково зметені з дороги проїжджаючими повз транспортними засобами.

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Цього тижня уряд Словаччини, посилаючись на недостатні заходи стримування з боку Угорщини, закрив 16 спільних кордонів і один кордон з Австрією, всі з яких є менш завантаженими, щоб влада могла зосередитися на проведенні прикордонних перевірок на основних пунктах перетину кордону.

Минулого тижня Австрія, де не було зафіксовано жодного випадку, закрила 23 пункти перетину кордону з Угорщиною та Словаччиною. Влада Чеської Республіки, відносно віддаленої від угорських та словацьких ферм, де було виявлено захворювання, запровадила дезінфекційні заходи на всіх п'яти прикордонних переходах, якими користуються вантажні автомобілі, що в'їжджають в країну.

Іржі Черні, доцент Чеського університету природничих наук у Празі, сказав, що найбільш значний ризик передачі інфекції існує "через заражені людські предмети", такі як "шини та автомобілі, підошви взуття, а також через заражену їжу".

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний заявив, що обмеження можуть бути зняті через 30 днів після того, як у Словаччині буде забита остання сільськогосподарська тварина, інфікована ящуром.

Цього тижня в Угорщині не було виявлено жодного нового випадку захворювання, а очищення останніх заражених господарств, ймовірно, буде завершено в суботу.

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Раніше УНН повідомляв, що в Угорщині розпочали розслідування спалаху ящуру, підозрюючи неприродне походження вірусу.

