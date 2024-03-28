Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны

Самым главным стимулом рожать - это безопасность ребенка. После окончания войны в Украине возрастет рождаемость. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами в Сумах, пишет УНН.

Я думаю, самый большой стимул - это безопасность. Что дальше с ребенком? И надо не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, помогают, но они не стимулируют во время войны именно рожать - говорит Президент.

По его словам, родители должны быть уверены, что у детей: есть укрытие, есть безопасная школа, есть укрытие в школах, есть укрытие в садиках и есть противовоздушная оборона.

"Вообще, я понимаю, что закончится война, будет "бэби-бум". Я в этом уверен, люди будут возвращаться, уверены в завтрашнем дне и уверены в будущем в Украине", - завершил Зеленский.

Напомним

Украина попадает в число стран с самым низким коэффициентом рождаемости.