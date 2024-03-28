Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  125146 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  131725 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  136173 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  149558 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126538 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139532 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126417 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143700 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  135007 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  180049 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  529108 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  514673 просмотра

Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны

После окончания войны в Украине будет "бэби-бум" благодаря повышению уровня безопасности и уверенности в завтрашнем дне, считает Президент Владимир Зеленский.

Общество •   •  6940 просмотра
Зеленский: после войны в Украине будет "бэби-бум" после войны

Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском, чтобы обсудить вопросы оружия для Украины, пограничной ситуации, торговли, инфраструктуры и поиска прагматических решений путем конструктивного диалога между двумя правительствами.

Экономика •   •  8789 просмотра
Шмыгаль встретился с Туском: анонсировал обсуждение с Польшей ситуации на границе и поиск "действенных решений"

На Харьковщине работают над тем, чтобы уменьшить время без света до 4 часов в сутки - ОВА

Харьковская область работает над тем, чтобы сократить время без электроэнергии до 4 часов в сутки после того, как российская атака 22 марта нанесла наибольший ущерб энергетической инфраструктуре за время войны.

Общество •   •  8559 просмотра
На Харьковщине работают над тем, чтобы уменьшить время без света до 4 часов в сутки - ОВА

Центр противодействия дезинформации разоблачил сеть TikTok-каналов, которые распространяют российскую пропаганду

Центр противодействия дезинформации и Департамент кибербезопасности СБУ разоблачили сеть распространения враждебной дезинформации об Украине в соцсети TikTok.

Война •   •  7307 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил сеть TikTok-каналов, которые распространяют российскую пропаганду

Шмыгаль прибыл в Варшаву на встречу правительств Украины и Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Варшаву на совместное заседание правительств Украины и Польши, чтобы обсудить различные вопросы, включая вооружение, экономику, сельское хозяйство, военную поддержку, вступление Украины в ЕС и решение исторических вопросов между двумя странами.

политика •   •  9083 просмотра
Шмыгаль прибыл в Варшаву на встречу правительств Украины и Польши

Шольц: Германия не отправит Украине Taurus, чтобы не допустить войны между россией и НАТО

Германия не будет отправлять в Украину ракеты дальнего радиуса действия Taurus, чтобы предотвратить эскалацию войны в прямой конфликт между россией и НАТО, заявил канцлер Олаф Шольц.

политика •   •  10285 просмотра
Шольц: Германия не отправит Украине Taurus, чтобы не допустить войны между россией и НАТО

Оккупанты усилили разведку с применением БпЛА, пытаются определить объекты для поражений - Гуменюк

Российские войска усиливают разведку с помощью беспилотников в Николаевской и Одесской областях с целью определения целей для будущих атак.

Война •   •  11837 просмотра
Оккупанты усилили разведку с применением БпЛА, пытаются определить объекты для поражений - Гуменюк

Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго

Графики отключения электроэнергии действуют только в Харьковской области, но ограничения могут быть применены в Одесской и Хмельницкой областях из-за роста потребления.

Общество •   •  16136 просмотра
Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго

Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия

Должностные лица государственного лесохозяйственного предприятия организовали незаконную вырубку 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, нанеся ущерб на сумму более 59 миллионов гривен.

Общество •   •  12820 просмотра
Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как достичь мирной договоренности.

политика •   •  100767 просмотра
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц