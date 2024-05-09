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У Південній Кореї хочуть створити міністерство для підвищення народжуваності

У Південній Кореї хочуть створити міністерство для підвищення народжуваності

Київ • УНН

 • 115343 перегляди

Південна Корея планує створити нове міністерство для вирішення проблеми рекордно низького рівня народжуваності в країні - 0,72 дитини на жінку в 2023 році, що набагато нижче 2,1, необхідного для підтримки чисельності населення.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль створить нове міністерство для вирішення проблеми низької народжуваності в країні. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Рівень народжуваності, найнижчий у світі, означає, що в довгостроковій перспективі країна зіткнеться з бурхливою хвилею людей похилого віку.

Уряд виділив кошти, серед іншого, на субсидії, послуги няні та підтримку допоміжної репродукції.

Я прошу співпраці з парламентом щодо перегляду урядової організації для створення Міністерства протидії плануванню низької народжуваності

сказав президент у прямому зверненні до нації.

Рівень народжуваності в Південній Кореї минулого року впав до рекордно низького рівня, свідчать офіційні дані, незважаючи на те, що вона вклала мільярди доларів у зусилля, щоб заохотити жінок народжувати більше дітей і підтримувати стабільність населення.

Країна має одну з найдовших у світі тривалість життя та найнижчий рівень народжуваності, поєднання, яке створює загрозливу демографічну проблему.

Згідно з попередніми даними статистичного управління Кореї в лютому, коефіцієнт народжуваності в Південній Кореї – кількість дітей, яких жінка повинна народити протягом свого життя – впав до 0,72 у 2023 році, майже на вісім відсотків менше, ніж у 2022 році.

За оцінками експертів, це набагато менше 2,1 дітей, необхідних для підтримки поточного населення в 51 мільйон, яке за таких темпів скоротиться майже вдвічі до 2100 року.

Почала народжувати у підвалі: з фронтової Красногорівки на Донеччині вивезли вагітну01.04.24, 13:56 • 22459 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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