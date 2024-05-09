У Південній Кореї хочуть створити міністерство для підвищення народжуваності

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль створить нове міністерство для вирішення проблеми низької народжуваності в країні. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Рівень народжуваності, найнижчий у світі, означає, що в довгостроковій перспективі країна зіткнеться з бурхливою хвилею людей похилого віку.

Уряд виділив кошти, серед іншого, на субсидії, послуги няні та підтримку допоміжної репродукції.

Я прошу співпраці з парламентом щодо перегляду урядової організації для створення Міністерства протидії плануванню низької народжуваності сказав президент у прямому зверненні до нації.

Рівень народжуваності в Південній Кореї минулого року впав до рекордно низького рівня, свідчать офіційні дані, незважаючи на те, що вона вклала мільярди доларів у зусилля, щоб заохотити жінок народжувати більше дітей і підтримувати стабільність населення.

Країна має одну з найдовших у світі тривалість життя та найнижчий рівень народжуваності, поєднання, яке створює загрозливу демографічну проблему.

Згідно з попередніми даними статистичного управління Кореї в лютому, коефіцієнт народжуваності в Південній Кореї – кількість дітей, яких жінка повинна народити протягом свого життя – впав до 0,72 у 2023 році, майже на вісім відсотків менше, ніж у 2022 році.

За оцінками експертів, це набагато менше 2,1 дітей, необхідних для підтримки поточного населення в 51 мільйон, яке за таких темпів скоротиться майже вдвічі до 2100 року.

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