В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль создаст новое министерство для решения проблемы низкой рождаемости в стране. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Уровень рождаемости, самый низкий в мире, означает, что в долгосрочной перспективе страна столкнется с бурной волной пожилых людей.

Правительство выделило средства, среди прочего, на субсидии, услуги няни и поддержку вспомогательной репродукции.

Я прошу сотрудничества с парламентом по пересмотру правительственной организации для создания Министерства противодействия планированию низкой рождаемости сказал президент в прямом обращении к нации.

Уровень рождаемости в Южной Корее в прошлом году упал до рекордно низкого уровня, свидетельствуют официальные данные, несмотря на то, что она вложила миллиарды долларов в усилия, чтобы поощрить женщин рожать больше детей и поддерживать стабильность населения.

Страна имеет одну из самых длинных в мире продолжительность жизни и самый низкий уровень рождаемости, сочетание, которое создает угрожающую демографическую проблему.

Согласно предварительным данным статистического управления Кореи в феврале, коэффициент рождаемости в Южной Корее - количество детей, которых женщина должна родить в течение своей жизни - упал до 0,72 в 2023 году, почти на восемь процентов меньше, чем в 2022 году.

По оценкам экспертов, это намного меньше 2,1 детей, необходимых для поддержания текущего населения в 51 миллион, которое при таких темпах сократится почти вдвое к 2100 году.

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