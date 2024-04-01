Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

В Красногоровке Донецкой области у женщины на 37-й неделе беременности начались схватки в подвале. Под обстрелами по разрушенной дороге полицейские эвакуировали роженицу в Покровск. Женщина родила здоровую дочь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Детали

Как сообщается, 20-летняя девушка жила в подвале дома в эпицентре прилетов вражеских авиабомб. Под утро у нее начались схватки, и она нуждалась в экстренной госпитализации.

Когда приехали правоохранители девушка на 37-й неделе беременности находилась в полусознательном состоянии. Как отмечается, ранее девушка к медикам не обращалась и на учете как беременная не состояла.

Экипаж мчался на максимально возможной скорости в сопровождении группы быстрого реагирования, которая обеспечивала беспрепятственное движение.

Под обстрелами, по разрушенной дороге полицейские эвакуировали роженицу в Покровск, где ее уже ждали врачи.

Женщина родила здоровую дочь, которую назвали Варварой.

Участие в спасательном рейсе приняли начальник полиции Курахово Артем Щусь и "белые ангелы" Василий Пипа и Рустам Лукомский.

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