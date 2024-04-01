Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную
Женщина на 37-й неделе беременности начала рожать в подвале в Красногоровке Донецкой области, и под обстрелами была эвакуирована правоохранителями в Покровск, где родила здоровую дочь по имени Варвара.
"Нет позиционной войны": в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте
россия продолжает эскалацию войны в Украине, бросая все свои ресурсы на интенсивные бои, не достигая своих главных целей, поэтому партнеры должны резко увеличить военное производство и поставки оружия в Украину для эффективного военного решения.
Начальник ТЦК из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после скандального видео с поцелуями
В оперативном командовании "Запад" сообщили, что офицер на скандальном видео из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть, приказ о его новом назначении подписан.
326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск
В марте 2024 года противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника, в том числе 151 беспилотник "Шахед-131/136", 45 беспилотников "Зала", 13 беспилотников "Суперкам", 92 беспилотника "Ланцет", 21 беспилотник "Орлан-10" и 4 беспилотника неустановленного типа.
Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте
В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 млрд грн на социальные выплаты, из которых 62,1 млрд грн - на пенсии, 5,9 млрд грн - на жилищные субсидии и льготы, 2,7 млрд грн - на страховые выплаты.
Гуменюк объяснила, почему рф пытается терроризировать остров Змеиный
россия пытается терроризировать остров Змеиный в Черном море, чтобы нарушить функционирование навигационного коридора, поскольку рекомендованные морские пути проходят вдоль острова.
Армия рф с начала года выпустила в направлении Киева более 180 ракет и "шахедов" - КГВА
С начала 2024 года россия выпустила в сторону Киева более 180 ракет и беспилотников, в том числе 5 гиперзвуковых ракет "Циркон", 11 баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" и 6 баллистических ракет "Искандер".
Пышный: нам нужно экономить резервы
Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.
Масштабный пожар в екатеринбурге: вспыхнул цех "уралмашзавода"
Масштабный пожар вспыхнул в цехе с 500 литрами лака на заводе "Уралмашзавод" в Екатеринбурге, Россия, в результате чего обвалилась крыша и появился черный дым, видимый из разных уголков города.
Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки
Членам наркогруппировки, которые изготавливали и незаконно сбывали каннабис, зарабатывая почти полмиллиона гривен ежемесячно, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.