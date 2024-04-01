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Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок
Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры.
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице
"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач
За прошедшую неделю россияне 79 раз обстреляли 28 населенных пунктов Черниговской области, повредив линии электропередач.
Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление
Украина получила $118 млн грантов от Японии в рамках проектов Всемирного банка HEAL и HOPE на поддержку государственного бюджета, системы здравоохранения и ремонт жилья.
Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров
Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.
Работница детского сада корректировала ракетные удары по Харькову - СБУ
Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.
Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине
Франция ожидает от Китая очень четких сигналов россии в связи с войной в Украине.
россияне наносят удары по Харьковской области - ОВА
Российские войска наносят удары по городу Харькову и прилегающим районам, жителей просят быть в укрытиях.
Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна
Пыль из Сахары пришла в Украину и сегодня распространится на большинство регионов, создавая потенциальные риски для здоровья уязвимых групп населения, которым рекомендуется закрыть окна.
Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго
Российская армия атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет и аварийные отключения не применяются.