Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Российские войска в ночь на 1 апреля нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры. За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали 7 населенных пунктов Донецкой области и ранили четырех человек, среди них - ребенок. Об этом в понедельник сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

Кроме того, в ночь на 1 апреля армия рф ударила по Дружковке ракетой - тип вооружения устанавливается. Повреждены учреждение культуры, админздание, учебное заведение и автомобили - говорится в сообщении полиции.

За сутки, как сообщается, в области было зафиксировано 1 666 вражеских попаданий.

Под огнем находились города Константиновка, Красногоровка, поселки Великая Новоселка, Желанное, села Михайловка, Новоселидовка и Стенки.

Повреждены 24 гражданских объекта - 14 жилых домов, магазины, хозяйственные постройки, гараж и трансформатор.

Новоселидовку оккупанты обстреляли из артиллерии - ранили трех человек, среди них ребенок 2007 года рождения. Повреждены 2 частных дома.

Также в результате вражеского артобстрела ранен гражданский человек в Красногоровке.

По Михайловке россия нанесла авиаудар двумя универсальными межвидовыми планирующими боеприпасами "УМПБ -Д30СМ". Разрушениям подверглись 5 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки, трансформатор. Информации о пострадавших пока не поступало.

Из РСЗО "Град" россияне накрыли Большую Новоселку - повредили три дома и магазины.

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА