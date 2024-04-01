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В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые дома, инфраструктуру и сельскохозяйственный объект, в результате чего 1 гражданское лицо погибло и 2 получили ранения.
Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, но сообщений о жертвах не поступало.
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня
Сегодня в Украине без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 5-14° тепла, днем 14-24° тепла.
российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине
Здание пожарно-спасательной части в Харьковской области повреждено от российских обстрелов: треть здания пожарной части разрушена.
За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 710 человек.
Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина
За минувшие сутки россияне совершили 418 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 95 беспилотников, 15 ракетных обстрелов и 304 артиллерийских удара, что привело к разрушениям жилых домов, инфраструктуры и ранению одного гражданского лица.
За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 22 ракетных, 79 авиационных ударов и 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в нескольких регионах.
Украинский боксер Богачук завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
Украинский боксер Сергей Богачук стал временным чемпионом мира по версии WBC в среднем весе после победы над американцем Брайаном Мендосой в Лас-Вегасе, посвятив свою победу украинцам.
Продукты, которые помогают сохранить здоровье сердца
Употребление в пищу жирной рыбы, растительных масел, фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов, чая и чеснока помогает поддерживать здоровье сердца, снижая уровень холестерина, уменьшая воспаление и улучшая кровоток.
Резиденцию премьер-министра Ливии обстреляли из гранатометов
Резиденция ливийского премьер-министра Абдель Хамида аль-Дбейби была обстреляна из реактивных гранатометов.