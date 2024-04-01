В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска нанесли удары, в том числе ракетные, по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые дома, инфраструктуру, один человек погиб и 2 получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По данным Прокудина, за прошедшие сутки враг обстреливал Берислав, Карьерное, Борозенское, Нововоронцовку, Красный Маяк, Качкаровку, Золотую Балку, Гавриловку, Белозерку, Дарьевку, Кизомыс, Софиевку, Инженерное, Приднепровское, Антоновку и город Херсон. Также враг совершил ракетные удары по Бериславскому району.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, газопроводы, сотовую башню, насосную станцию сельскохозяйственного предприятия, территорию промышленного предприятия, хозяйственное сооружение, а также гараж и автомобили, отметил Прокудин.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - сообщил глава ОВА в Telegram.

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