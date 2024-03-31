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Херсонское направление: точный удар FPV-дрона пограничников уничтожил российский минометный расчет
Пограничники нанесли точный удар и уничтожили российское минометное подразделение и нескольких оккупантов в Херсонской области с помощью беспилотника FPV.
армейцы рф обстреляли Херсонщину ракетами и дронами: есть повреждения, ранены два человека
Российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, ранив 2 мирных жителей и нанеся многочисленные разрушения зданиям, учебным заведениям и предприятиям.
российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области - 29 взрывов
Вражеские войска 4 раза обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 29 взрывов в разных населенных пунктах.
рф нанесла 343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области: 12-летний ребенок получил ранения
343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. В результате обстрела российскими войсками Пологовского района Запорожской области ранения получил 12-летний ребенок.
ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников
18 воздушных целей было уничтожено в воздушном бою во время нападения рф на Украину прошлой ночью.
Двое гражданских получили ранения в результате российского удара по Харькову
Двое гражданских получили ранения в результате вчерашнего российского удара по жилому дому и школе в Харькове.
российская артиллерия снова нанесла удар по Днепропетровской области: информация выясняется
Прошлой ночью рф снова направила тяжелую артиллерию в Днепропетровскую область, выпустив снаряды в сторону села в Марганецкой громаде, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
российские войска понесли потери: Уничтожено 650 человек личного состава
За минувшие сутки россияне потеряли 650 военнослужащих, в результате чего их общие потери составили 442 170 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
За сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиационных атак, 87 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 17 ракетных ударов, 83 авиаудара и 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Ночная атака: рф ударила по Одесской и Херсонской области, ПВО уничтожила все 8 БпЛА
российские войска осуществили ракетные и беспилотные атаки на юг Украины, но все 8 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны.