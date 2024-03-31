Херсонское направление: точный удар FPV-дрона пограничников уничтожил российский минометный расчет

На Херсонском направлении наши военные обнаружили и попали ударным дроном минометный расчет россиян. Как оккупантов уничтожают пограничники показали в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Точный удар FPV-дрона: пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и несколько оккупантов на Херсонщине. - написали под видео в телеграмм-канале Госпогранслужбы.

Детали

Отмечается, что потери противника еще уточняются. Ведь судя по видео из-за этой спецоперации пограничников у россиян стало меньше не только военной техники, но и личного состава.

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