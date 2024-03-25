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НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24
Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.
Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и другие, способные сбивать баллистические ракеты, для защиты от ежедневных ракетных ударов россии.
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram
Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.
Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета
САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" в связи с расследованием проекта "Схемы".
путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось
российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.
Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях
В понедельник украинские защитники выдержали 45 боевых столкновений и отбили 28 российских атак на Лиманском и Новопавловском направлениях, тогда как российские войска нанесли 4 ракетных и 56 авиационных ударов.
Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела
В Одессе более 300 000 абонентов остались без электричества по состоянию на 19:00 из-за российского ракетного обстрела.
"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.
Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по бильярду
Украинец Михаил Ларков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по снукеру в категории U16, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.
Ракетная атака на Одессу: враг ударил по рекреационной зоне, известно о 4 раненых
россия нанесла двойной удар баллистическими ракетами по рекреационной зоне Одессы, разрушив два здания и повредив близлежащие дома, 4 человека получили ранения.