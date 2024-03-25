НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Первый видеоотчет о работе дронов, которые были приобретены в рамках Операции "Единство-2: Новогодний салют" опубликовали на странице UNITED24, передает УНН.

Первый отчет о работе дронов, на которые вы собрали средства в рамках Операции "Единство-2: Новогодний салют" Бойцы бригады "Азов" уничтожают вражескую технику с десантом благодаря FPV-дронам с тепловизионной оптикой. Спасибо каждому, кто присоединился к совместному сбору UNITED24, фонда "Вернись живым" и monobank на 5000 FPV-дронов. - написали UNITED24 под видео.

Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

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В середине января Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты работы фандрейзинговой платформы UNITED24 за 2023 год, благодаря которой удалось собрать более 500 млн долларов на закупку дронов, восстановление и тому подобное. Соответствующий видеоролик Президент выложил в своем Telegram-канале