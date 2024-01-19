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Зеленський оприлюднив результати роботи платформи UNITED24 за 2023 рік: вдалося зібрати понад 500 млн доларів

Зеленський оприлюднив результати роботи платформи UNITED24 за 2023 рік: вдалося зібрати понад 500 млн доларів

Київ • УНН

 • 21709 перегляди

За словами Володимира Зеленського платформа UNITED24 у 2023 році зібрала понад 500 мільйонів доларів. Ці кошти пішли, зокрема, на відновлення інфраструктури та закупівлю безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив результати роботи фандрейзингової платформи UNITED24 за 2023 рік, завдяки якій вдалося зібрати понад 500 млн доларів на закупівлю дронів, відбудову тощо. Відповідний відеоролик Президент виклав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"У 2023 році фандрейзингова платформа UNITED24 продовжувала об'єднувати людей з усього світу довкола допомоги Україні. Відновлені мости, будинки та лікарні, морські дрони й десятки тисяч FPV, пікапи, всюдиходи, броньовані та звичайні швидкі – завдяки вам", - написав Зеленський.

Президент подякував кожному, хто й далі допомагає у найважливіший час у нашій історії.

Зазначається, що завдяки UNITED24 у 2023 році вдалося зібрати понад 500 млн доларів. Зокрема 58,5 млн гривень було забрано на 2200 для ГУР та 461 млн гривень на 15 тис. дронів камікадзе для Сил оборони.

Понад 200 млн гривень було забрано на техніку та обладнання для рятувальників, 277 млн 785 тис. було зібрано на 101 автомобіль швидкої допомоги, які працюють в 15 областях, 124 млн гривень - на закупівлю 13 броньованих евакуаційних автомобілів.

Також 1,7 млн доларів було зібрано на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, 1 млн 268 тис. доларів було зібрано на закупівлю "ловця шахедів", 950 тис. доларів на 2500 сенсорів "безпечне небо".

Крім того, на відбудову 18 житлових будинків зібрано 719 млн гривень, понад 1 млн доларів передала компанія Wargaming на автомобілі швидкої допомоги, 13,5 млн гривень передала компанія Lego на відбудову України.

Завдяки платформі UNITED24 вдалося відбудувати 14-річного Олександра Згурського - героя кліпу гурту Imagine Dragons.

У Сашка з кліпу Imagine Dragons знову є дім на Миколаївщині28.12.23, 22:17 • 33394 перегляди

Також під час благодійної вечері, організованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, вдалося зібрати 635 тис. доларів на відбудову школи в Мар’янівці.

Завдяки донатам через платформу UNITED24 вдалося відновити 18 мостів у різних містах України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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