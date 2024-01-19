Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты работы фандрейзинговой платформы UNITED24 за 2023 год, благодаря которой удалось собрать более 500 млн долларов на закупку дронов, восстановление и тому подобное. Соответствующий видеоролик Президент выложил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"В 2023 году фандрейзинговая платформа UNITED24 продолжала объединять людей со всего мира вокруг помощи Украине. Восстановленные мосты, дома и больницы, морские дроны и десятки тысяч FPV, пикапы, вездеходы, бронированные и обычные скорые - благодаря вам", - написал Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто и дальше помогает в важнейшее время в нашей истории.

Отмечается, что благодаря UNITED24 в 2023 году удалось собрать более 500 млн долларов. В частности 58,5 млн гривен было забрано на 2200 для ГУР и 461 млн гривен на 15 тыс. дронов камикадзе для Сил обороны.

Более 200 млн гривен было забрано на технику и оборудование для спасателей, 277 млн 785 тыс. было собрано на 101 автомобиль скорой помощи, которые работают в 15 областях, 124 млн гривен - на закупку 13 бронированных эвакуационных автомобилей.

Также 1,7 млн долларов было собрано на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, 1 млн 268 тыс. долларов было собрано на закупку "ловца шахедов", 950 тыс. долларов на 2500 сенсоров "безопасное небо".

Кроме того, на восстановление 18 жилых домов собрано 719 млн гривен, более 1 млн долларов передала компания Wargaming на автомобили скорой помощи, 13,5 млн гривен передала компания Lego на восстановление Украины.

Благодаря платформе UNITED24 удалось отстроить 14-летнего Александра Згурского - героя клипа группы Imagine Dragons.

У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине

Также во время благотворительного ужина, организованного британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, удалось собрать 635 тыс. долларов на восстановление школы в Марьяновке.

Благодаря донатам через платформу UNITED24 удалось восстановить 18 мостов в разных городах Украины.