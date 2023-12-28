У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине
Киев • УНН
Александр Згурский, показанный в видео Imagine Dragons, восстановил свой разрушенный дом в Украине благодаря донору UNITED 24.
В Новогригорьевке, что на Николаевщине, отстроили дом 14-летнего Александра Згурского - героя клипа группы Imagine Dragons. Деньги на строительство выделил донор UNITED 24. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Летом 2022 года группа Imagine Dragons стала амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Отстройка". А уже в декабре оператор-постановщик группы Imagine Dragons Тай Арнольд приехал в Украину в качестве волонтера. В Новогригорьевке Николаевской области он познакомился с 14-летним Сашей, дом которого разрушила россия.
Потом Imagine Dragons сделали Сашу главным героем клипа на песню Crushed, приглашали на концерт в Варшаве и показывали всему миру, что с его домом и селом сделала война. Самой большой мечтой Саши было вернуться домой.
"Аврора" вместе с "KIDDISVIT" и "UNITED24" создали уникальный продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины 18 декабрь 2023, 15:04 • 16112 просмотров
Клип увидели представители постоянного донора UNITED24, сети мультимаркетов "Аврора". Компания решила за полгода отстроить жилье Саши с нуля.
Благодаря UNITED24, Imagine Dragons и "Авроре" - у Саши теперь есть дом.
У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине
Александр Згурский, показанный в видео Imagine Dragons, восстановил свой разрушенный дом в Украине благодаря донору UNITED 24.
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