"Аврора" вместе с "KIDDISVIT" и "UNITED24" создали уникальный продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины

10 декабря в "Авроре" стартовала новая благотворительная акция, которая нацелена поддержать восстановление Украины. В магазинах сети и на сайте avrora.ua появились коллекционные модели военной техники с символикой ВСУ. 10% с продажи будут перечисляться на благотворительность. Эти игрушки можно найти только в "Авроре", передает УНН.

"Аврора" совместно с "KIDDISVIT" запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники "TechnoDrive". На каждой модели изображена эмблема ВСУ. Среди игрушек клиенты "Авроры" найдут: танк, штурмовую машину, реактивную систему залпового огня, беспилотный летательный аппарат и несколько моделей внедорожников.

С каждой проданной игрушки 10% от стоимости будет перечислено через "UNITED24" на восстановление Украины.

Сбор на сумму 1 785 600 грн планируется закрыть до 31 января 2024 года. Поэтому у украинцев есть почти два месяца, чтобы присоединиться к благотворительному проекту от "Авроры" и партнеров, и помочь как можно быстрее собрать необходимые средства.

Покупая игрушечные модели военной техники "TechnoDrive", клиенты "Авроры" получат не просто замечательные детские игрушки, но и поддержат украинцев. Сейчас это сверхважная задача, ведь только сплотившись, наша нация подтвердит звание несокрушимой и непокоренной.

Тарас Панасенко, соучредитель и СЕО "Авроры", подчеркнул: "Это больше чем игрушки. Это наша история! Машинки в военной стилистике символизируют непоколебимый дух украинцев. А мощь наша - в единстве! Каждая купленная машинка - вклад в восстановление Украины. Для нас это важный благотворительный проект. Надеемся, вместе соберем всю сумму".

Об организаторах:

Сеть мультимаркетов "Аврора" - крупнейшая всеукраинская сеть магазинов формата one dollar store. Свою деятельность компания начала в 2011 году, а сегодня это гигантская сеть, которая насчитывает более 1200 торговых точек. Залог успеха "Авроры" - эффективное построение бизнес-процессов, клиентоцентричность и социальная ответственность.

Пресс-служба: [email protected]

KIDDISVIT - компания, которая более 26 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей, занимая лидирующую позицию среди поставщиков.

UNITED24 - фандрейзинговая платформа для поддержки Украины, запущенная властями 5 мая 2022 года. Ее основная миссия заключается в благотворительном сборе средств, которые в дальнейшем будут распределяться по следующим направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.