"Аврора" вместе с "KIDDISVIT" и "UNITED24" создали уникальный продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины
Киев • УНН
"Аврора" совместно с "KIDDISVIT" запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники "TechnoDrive". На каждой модели изображена эмблема ВСУ.
10 декабря в "Авроре" стартовала новая благотворительная акция, которая нацелена поддержать восстановление Украины. В магазинах сети и на сайте avrora.ua появились коллекционные модели военной техники с символикой ВСУ. 10% с продажи будут перечисляться на благотворительность. Эти игрушки можно найти только в "Авроре", передает УНН.
"Аврора" совместно с "KIDDISVIT" запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники "TechnoDrive". На каждой модели изображена эмблема ВСУ. Среди игрушек клиенты "Авроры" найдут: танк, штурмовую машину, реактивную систему залпового огня, беспилотный летательный аппарат и несколько моделей внедорожников.
С каждой проданной игрушки 10% от стоимости будет перечислено через "UNITED24" на восстановление Украины.
Сбор на сумму 1 785 600 грн планируется закрыть до 31 января 2024 года. Поэтому у украинцев есть почти два месяца, чтобы присоединиться к благотворительному проекту от "Авроры" и партнеров, и помочь как можно быстрее собрать необходимые средства.
Покупая игрушечные модели военной техники "TechnoDrive", клиенты "Авроры" получат не просто замечательные детские игрушки, но и поддержат украинцев. Сейчас это сверхважная задача, ведь только сплотившись, наша нация подтвердит звание несокрушимой и непокоренной.
Тарас Панасенко, соучредитель и СЕО "Авроры", подчеркнул: "Это больше чем игрушки. Это наша история! Машинки в военной стилистике символизируют непоколебимый дух украинцев. А мощь наша - в единстве! Каждая купленная машинка - вклад в восстановление Украины. Для нас это важный благотворительный проект. Надеемся, вместе соберем всю сумму".
Об организаторах:
Сеть мультимаркетов "Аврора" - крупнейшая всеукраинская сеть магазинов формата one dollar store. Свою деятельность компания начала в 2011 году, а сегодня это гигантская сеть, которая насчитывает более 1200 торговых точек. Залог успеха "Авроры" - эффективное построение бизнес-процессов, клиентоцентричность и социальная ответственность.
Пресс-служба: [email protected]
KIDDISVIT - компания, которая более 26 лет работает на украинском рынке игрушек и товаров для детей, занимая лидирующую позицию среди поставщиков.
UNITED24 - фандрейзинговая платформа для поддержки Украины, запущенная властями 5 мая 2022 года. Ее основная миссия заключается в благотворительном сборе средств, которые в дальнейшем будут распределяться по следующим направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.
"Аврора" вместе с "KIDDISVIT" и "UNITED24" создали уникальный продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины
"Аврора" совместно с "KIDDISVIT" запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники "TechnoDrive". На каждой модели изображена эмблема ВСУ.
ЕС планирует 1 февраля саммит по бюджету, включая финансирование Украины - Мишель
ЕС планирует провести саммит 1 февраля, чтобы обсудить многолетний бюджет с предложенными 50 миллиардами евро для Украины, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
российское руководство отправляет в бой раненых и с ампутированными конечностями военных - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.
Сразу после внесения в список террористов: в рф открыли дело против писателя Бориса Акунина
В россии возбуждено уголовное дело против писателя Бориса Акунина за якобы распространение ложной информации о российской армии и пропаганду экстремизма. Акунин также внесен в список террористов/экстремистов Росфинмониторингом.
Дания выделяет до 264 млн долл. на инициативу Швеции по поставке Украине БМП CV90
Дания и Швеция совместно профинансируют боевые машины пехоты CV90 для Украины.
Граждане Чили на референдуме во второй раз отказались от изменений конституции
Граждане Чили отклонили проект нового Основного закона на референдуме. 56% проголосовали против предложения заменить конституцию 1980 года, принятую во времена диктатуры Пиночета.
В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине
Финский суд задержал российского неонациста Яна Петровского по подозрению в совершении военных преступлений в Украине; ему должны предъявить обвинение до 31 мая 2023 года. Петровский связан с террористической деятельностью на Донбассе и находится под международными санкциями.
Немецкая компания Rheinmetall планирует поставить в 2025 году десятки тысяч снарядов для ВСУ
Rheinmetall поставит Вооруженным силам Украины десятки тысяч артиллерийских снарядов в 2025 году в рамках рамочного контракта.
Благодаря документам в "Дії" украинцы могут оформить платежную карту NovaPay
Теперь украинцы могут получить платежную карту NovaPay за 2 минуты с помощью приложения Дія. NovaPay - это международный финансовый сервис, который уже более 11 лет предоставляет удобные, быстрые и надежные платежные сервисы.
В США "очень обеспокоены" эскалацией военных связей между Китаем и Россией - СМИ
Американский адмирал Аквилино "очень обеспокоен" растущими военными связями между Китаем и Россией, о чем он сказал во время встреч с представителями японской оборонной промышленности.