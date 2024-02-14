Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования

Более 97 млн грн, поступивших на счет Министерства экономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования в рамках платформы UNITED24, будут распределены между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта для приобретения техники и оборудования для разминирования. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

Детали

В частности, за эти средства будет частично профинансировано приобретение ГССТ машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МѴ-10). Техника была заказана Государственной специальной службой транспорта еще в прошлом году, две трети стоимости машины - а это более 49 млн грн - ГССТ оплатила из бюджетных средств. Поэтому остальная стоимость будет покрыта за счет средств платформы UNITED24, предназначенных для гумразминирования.

Также на средства, поступившие на соответствующий счет Минэкономики в рамках UNITED24, ГССТ будут приобретены 400 защитных забрал и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования, что позволит Государственной специальной службе транспорта укомплектовать дополнительные подразделения. Как отметил во время заседания Комиссии представитель ГССТ, оборудование планируется закупить у отечественного производителя.

В свою очередь ГСЧС на средства UNITED24 приобретет два седельных тягача для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования. Это позволит подразделениям оперативно перемещать имеющуюся технику дистанционного разминирования к определенным локациям и ускорит работы по очистке территории Украины. Комиссия также удовлетворила заявку ГСЧС о выделении средств на приобретение трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов

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США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн