Майже 100 млн грн, що надійшли в рамках UNITED24, спрямовані на придбання техніки та обладнання для розмінування
Київ • УНН
Міністерство економіки України розподілить понад 97 мільйонів гривень, отриманих через UNITED24, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі транспорту на закупівлю техніки та обладнання для розмінування, в тому числі важкої дистанційної механізованої машини розмінування.
Понад 97 млн грн, що надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи UNITED24, будуть розподілені між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту для придбання техніки та обладнання для розмінування. Про це повідомили в Міністерстві економіки України, передає УНН.
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Зокрема, за ці кошти буде частково профінансоване придбання ДССТ машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10). Техніка була замовлена Державною спеціальною службою транспорту ще минулого року, дві третини вартості машини – а це понад 49 млн грн – ДССТ сплатила з бюджетних коштів. Відтак решта вартості буде покрита за рахунок коштів платформи UNITED24, призначених для гумрозмінування.
Також на кошти, які надійшли на відповідний рахунок Мінекономіки в рамках UNITED24, ДССТ будуть придбані 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування, що дозволить Державній спеціальній службі транспорту укомплектувати додаткові підрозділи. Як зазначив під час засідання Комісії представник ДССТ, обладнання планується закупити у вітчизняного виробника.
Своєю чергою ДСНС на кошти UNITED24 придбає два сідельні тягачі для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування. Це дозволить підрозділам оперативно переміщати наявну техніку дистанційного розмінування до визначених локацій та пришвидшить роботи з очищення території України. Комісія також задовольнила заявку ДСНС щодо виділення коштів на придбання трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів
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США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн14.02.24, 01:47 • 24372 перегляди