кремль може фінансувати війну в Україні ще кілька років: що відбувається з економікою рф
Київ • УНН
росія здатна продовжувати війну завдяки доходам від нафти та провалу західних санкцій. Військові витрати створили економічний парадокс: повна зайнятість та зростання зарплат при дефіциті робочої сили.
кремль може дозволити собі фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки величезним доходам від продажу нафти і провалам західних санкцій, пише The Washington Post, передає УНН.
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Як зазначає видання, масивні військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені зіставляти зарплати військових, щоб залучити працівників.
На думку економістів, росія може дозволити собі фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки величезним доходам від продажу нафти і невдалим санкціям Заходу, зокрема, обмеженню цін на нафту, запровадженому "Групою семи", яке не змогло зменшити нафтові доходи росії.
The Washington Post пише, що економіка рф перегрівається частково через те, що диктатору володимиру путіну необхідно замінити 20 000 солдатів, убитих або поранених щомісяця, згідно з даними про втрати, представленими Інститутом вивчення війни в червні. Губернатори російських регіонів виплачують "нечувані" бонуси за укладення контракту, щоб залучити військових. Нещодавно Бєлгородська область побила рекорд із виплатою у 31 200 доларів
У результаті в росії майже повна зайнятість і стрімко зростаючі зарплати. Робоча сила і виробничі потужності економіки "майже вичерпані", - попередила в липні глава Центробанку ельвіра набіулліна, яка зробила більше, ніж будь-хто інший у російському уряді, для підтримки війни завдяки своєму керівництву економікою.
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