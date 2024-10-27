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кремль може фінансувати війну в Україні ще кілька років: що відбувається з економікою рф

Київ • УНН

 • 78212 перегляди

росія здатна продовжувати війну завдяки доходам від нафти та провалу західних санкцій. Військові витрати створили економічний парадокс: повна зайнятість та зростання зарплат при дефіциті робочої сили.

кремль може фінансувати війну в Україні ще кілька років: що відбувається з економікою рф

кремль може дозволити собі фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки величезним доходам від продажу нафти і провалам західних санкцій, пише The Washington Post, передає УНН

Деталі 

Як зазначає видання, масивні військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню, а також високим зарплатам та інфляції, оскільки компанії змушені зіставляти зарплати військових, щоб залучити працівників.

На думку економістів, росія може дозволити собі фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки величезним доходам від продажу нафти і невдалим санкціям Заходу, зокрема, обмеженню цін на нафту, запровадженому "Групою семи", яке не змогло зменшити нафтові доходи росії.

The Washington Post пише, що економіка рф перегрівається частково через те, що  диктатору володимиру путіну необхідно замінити 20 000 солдатів, убитих або поранених щомісяця, згідно з даними про втрати, представленими Інститутом вивчення війни в червні. Губернатори російських регіонів виплачують "нечувані" бонуси за укладення контракту, щоб залучити військових. Нещодавно Бєлгородська область побила рекорд із виплатою у 31 200 доларів 

У результаті в росії майже повна зайнятість і стрімко зростаючі зарплати. Робоча сила і виробничі потужності економіки "майже вичерпані", - попередила в липні глава Центробанку ельвіра набіулліна, яка зробила більше, ніж будь-хто інший у російському уряді, для підтримки війни завдяки своєму керівництву економікою.

Приватні компанії ледь можуть конкурувати з високими зарплатами військових. Опитування, проведене російським союзом промисловців і підприємців цього місяця, показало, що 82,8 відсотка компаній зазнають труднощів із залученням працівників. За даними росстату, безробіття в червні знизилося до 2,4 відсотка.

Реальна заробітна плата в росії за перші шість місяців 2024 року зросла на 12,9 % у річному обчисленні, хоча незалежні аналітики ставлять під сумнів ці дані. Доходи найбідніших працівників зростали найшвидше - на 67 відсотків, повідомило в березні незалежне російське видання The Bell. 

На сибірі не вистачає чоловіків для керування автобусами, маршрути закриваються, утворюються довгі черги або автобуси взагалі не приходять, тому що водії можуть заробляти вдвічі більше, служачи в армії. 

У минулому росія заповнювала робочі місця з низьким рівнем доходу мігрантами із Середньої Азії, але після теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Холл" вона депортувала десятки тисяч середньоазіатських трудових мігрантів, такоє заборонила в’їзд іще частині. 

кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими - МЗС21.09.24, 15:37 • 67995 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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