кремль может позволить себе финансировать войну в Украине еще несколько лет благодаря огромным доходам от продажи нефти и провалам западных санкций, пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, массивные военные расходы, включая высокие выплаты солдатам, способствовали экономическому росту, а также высоким зарплатам и инфляции, поскольку компании вынуждены сопоставлять зарплаты военных, чтобы привлечь работников.

По мнению экономистов, россия может позволить себе финансировать войну в Украине еще несколько лет благодаря огромным доходам от продажи нефти и неудачным санкциям Запада, в частности, ограничению цен на нефть, введенному "Группой семи", которое не смогло уменьшить нефтяные доходы россии.

The Washington Post пишет, что экономика рф перегревается отчасти из-за того, что диктатору владимиру путину необходимо заменить 20 000 солдат, убитых или раненых ежемесячно, согласно данным о потерях, представленным Институтом изучения войны в июне. Губернаторы российских регионов выплачивают "баснословные" бонусы за заключение контракта, чтобы привлечь военных. Недавно белгородская область побила рекорд с выплатой в 31 200 долларов

В результате в россии почти полная занятость и стремительно растущие зарплаты. Рабочая сила и производственные мощности экономики "почти исчерпаны", - предупредила в июле глава центробанка эльвира набиуллина, которая сделала больше, чем кто-либо другой в российском правительстве, для поддержания войны благодаря своему руководству экономикой.

Частные компании едва могут конкурировать с высокими зарплатами военных. Опрос, проведенный российским союзом промышленников и предпринимателей в этом месяце, показал, что 82,8 процента компаний испытывают трудности с привлечением работников. По данным росстата, безработица в июне снизилась до 2,4 процента.

Реальная заработная плата в россии за первые шесть месяцев 2024 года выросла на 12,9 % в годовом исчислении, хотя независимые аналитики ставят под сомнение эти данные. Доходы самых бедных работников росли быстрее всего - на 67 процентов, сообщило в марте независимое российское издание The Bell.

На сибири не хватает мужчин для управления автобусами, маршруты закрываются, образуются длинные очереди или автобусы вообще не приходят, потому что водители могут зарабатывать вдвое больше, служа в армии.

В прошлом россия заполняла рабочие места с низким уровнем дохода мигрантами из Средней Азии, но после теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" она депортировала десятки тысяч среднеазиатских трудовых мигрантов, а также запретила въезд еще части.

кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы - МИД