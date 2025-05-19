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В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

Київ • УНН

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Зареєстрований у РВ законопроєкт передбачає виплату 51 260 грн одразу та щомісячну підтримку до 6 років.

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13295, спрямований на підвищення народжуваності в умовах війни. Передбачається виплачувати понад 50 тисяч гривень одразу на руки, пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Законопроєктом від 15 травня 2025 року пропонуються:

  1. Допомога при народженні дитини — 51 260 грн одноразово (зараз— 41 280 грн протягом 3 років частинами).
    1. Щомісячна підтримка до 6 років — 2 563 грн на дитину.
      1. «Депозит на майбутнє» — ще 25 прожиткових мінімумів накопичуватимуться на рахунку дитини.
        1. Підтримка матерів-героїнь — щомісячна виплата у розмірі прожиткового мінімуму.
          1. Пільгові кредити — на житло, освіту, бізнес для сімей із дітьми.

            За підрахунками, витрати держави на комплекс цих заходів можуть становити до 80 млрд грн, у тому числі:

            • 12 млрд грн — одноразова допомога;
              • 12 млрд грн — депозити;
                • 2,5 млрд грн — матері-героїні;
                  • до 36 млрд грн — підтримка дітей до 6 років;
                    • 16 млрд грн — пільгове кредитування.

                      Мета законопроєкту — стабілізувати демографічну ситуацію, посилити економічну безпеку та забезпечити майбутню робочу силу країни.

                      Довідка

                      Заяву на виплати можуть подати батьки, опікуни чи інші законні представники протягом 12 місяців з дня народження дитини.

                      Оформити допомогу можна трьома способами:

                      1. Через Центр надання адміністративних послуг.
                        1. В електронному кабінеті на порталі «Дія».
                          1. У місцевих органах соціального захисту населення.

                            Необхідні документи:

                            1. Свідоцтво про народження дитини.
                              1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
                                1. Номер платника податків.

                                  Після подання документів кошти надійдуть на банківський рахунок заявника.

                                  В Україні 14 946 дітей чекають на усиновлення: статистика за I квартал 202515.05.25, 14:05 • 1896 переглядiв

                                  Лілія Подоляк

                                  Лілія Подоляк

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