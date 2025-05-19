В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13295, спрямований на підвищення народжуваності в умовах війни. Передбачається виплачувати понад 50 тисяч гривень одразу на руки, пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Законопроєктом від 15 травня 2025 року пропонуються:

Допомога при народженні дитини — 51 260 грн одноразово (зараз— 41 280 грн протягом 3 років частинами). Щомісячна підтримка до 6 років — 2 563 грн на дитину. «Депозит на майбутнє» — ще 25 прожиткових мінімумів накопичуватимуться на рахунку дитини. Підтримка матерів-героїнь — щомісячна виплата у розмірі прожиткового мінімуму. Пільгові кредити — на житло, освіту, бізнес для сімей із дітьми.

За підрахунками, витрати держави на комплекс цих заходів можуть становити до 80 млрд грн, у тому числі:

12 млрд грн — одноразова допомога;

12 млрд грн — депозити;

2,5 млрд грн — матері-героїні;

до 36 млрд грн — підтримка дітей до 6 років;

16 млрд грн — пільгове кредитування.

Мета законопроєкту — стабілізувати демографічну ситуацію, посилити економічну безпеку та забезпечити майбутню робочу силу країни.

Довідка

Заяву на виплати можуть подати батьки, опікуни чи інші законні представники протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Оформити допомогу можна трьома способами:

Через Центр надання адміністративних послуг. В електронному кабінеті на порталі «Дія». У місцевих органах соціального захисту населення.

Необхідні документи:

Свідоцтво про народження дитини. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Номер платника податків.

Після подання документів кошти надійдуть на банківський рахунок заявника.

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