В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть
Київ • УНН
Зареєстрований у РВ законопроєкт передбачає виплату 51 260 грн одразу та щомісячну підтримку до 6 років.
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13295, спрямований на підвищення народжуваності в умовах війни. Передбачається виплачувати понад 50 тисяч гривень одразу на руки, пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Деталі
Законопроєктом від 15 травня 2025 року пропонуються:
- Допомога при народженні дитини — 51 260 грн одноразово (зараз— 41 280 грн протягом 3 років частинами).
- Щомісячна підтримка до 6 років — 2 563 грн на дитину.
- «Депозит на майбутнє» — ще 25 прожиткових мінімумів накопичуватимуться на рахунку дитини.
- Підтримка матерів-героїнь — щомісячна виплата у розмірі прожиткового мінімуму.
- Пільгові кредити — на житло, освіту, бізнес для сімей із дітьми.
За підрахунками, витрати держави на комплекс цих заходів можуть становити до 80 млрд грн, у тому числі:
- 12 млрд грн — одноразова допомога;
- 12 млрд грн — депозити;
- 2,5 млрд грн — матері-героїні;
- до 36 млрд грн — підтримка дітей до 6 років;
- 16 млрд грн — пільгове кредитування.
Мета законопроєкту — стабілізувати демографічну ситуацію, посилити економічну безпеку та забезпечити майбутню робочу силу країни.
Довідка
Заяву на виплати можуть подати батьки, опікуни чи інші законні представники протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Оформити допомогу можна трьома способами:
- Через Центр надання адміністративних послуг.
- В електронному кабінеті на порталі «Дія».
- У місцевих органах соціального захисту населення.
Необхідні документи:
- Свідоцтво про народження дитини.
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Номер платника податків.
Після подання документів кошти надійдуть на банківський рахунок заявника.
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