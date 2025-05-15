В Україні 14 946 дітей чекають на усиновлення: статистика за I квартал 2025

В Україні станом на перший квартал на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей. Про це написав голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, передає УНН.

Деталі

Станом на 1-й квартал 2025 р. в Україні усиновлено 290 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі діти були усиновлені громадянами України. 6 з них — діти з інвалідністю - йдеться в повідомленні.

За якими віковими категоріями усиновили неповнолітніх:

до 1 року — 35 дітей;

1–2 роки — 52 дитини;

3–5 років — 85 дітей;

6–10 років — 78 дітей;

11–17 років — 40 дітей.

За даними на 1-й квартал 2025 р., на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей, з них 11 154 вже влаштовано до сімейних форм виховання.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про розширення переліку осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Зокрема, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають психічні розлади, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, вчинили домашнє насильство, або є громадянами держави-агресора.