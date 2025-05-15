В Україні 14 946 дітей чекають на усиновлення: статистика за I квартал 2025

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
10:49 • 11619 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:37 • 25213 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

09:17 • 26643 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

15 травня, 06:00 • 51398 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 128045 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 127120 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 241791 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 101774 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 70817 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 189697 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.5м/с
49%
742мм
Популярнi новини

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 141333 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

15 травня, 03:36 • 64429 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

15 травня, 04:23 • 119285 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 88813 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 28081 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 122910 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 190116 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 241791 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 189697 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 204882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 28467 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 89184 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 61846 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 82768 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 92230 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

В Україні 14 946 дітей чекають на усиновлення: статистика за I квартал 2025

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Станом на I квартал 2025 року в Україні усиновлено 290 дітей-сиріт, 6 з яких мають інвалідність. На місцевому обліку перебуває 14 946 дітей.

В Україні 14 946 дітей чекають на усиновлення: статистика за I квартал 2025

В Україні станом на перший квартал на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей. Про це написав голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, передає УНН.

Деталі

Станом на 1-й квартал 2025 р. в Україні усиновлено 290 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі діти були усиновлені громадянами України. 6 з них — діти з інвалідністю - йдеться в повідомленні.

За якими віковими категоріями усиновили неповнолітніх:

  • до 1 року — 35 дітей;
    • 1–2 роки — 52 дитини;
      • 3–5 років — 85 дітей;
        • 6–10 років — 78 дітей;
          • 11–17 років — 40 дітей.

            За даними на 1-й квартал 2025 р., на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей, з них 11 154 вже влаштовано до сімейних форм виховання.

            Нагадаємо

            Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про розширення переліку осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Зокрема, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають психічні розлади, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, вчинили домашнє насильство, або є громадянами держави-агресора.

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

            Суспільство
            Brent
            $64.11
            Bitcoin
            $102,389.50
            S&P 500
            $5,892.31
            Tesla
            $348.33
            Газ TTF
            $34.62
            Золото
            $3,181.81
            Ethereum
            $2,555.55