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Рада підтримала нові обмеження щодо усиновлення дітей: кому заборонять

Київ • УНН

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Усиновлювачами не можуть бути особи з психічними розладами, засуджені за злочини проти нацбезпеки, домашні насильники та громадяни країни-агресора. Закон №10298 прийнято.

Рада підтримала нові обмеження щодо усиновлення дітей: кому заборонять

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про розширення переліку осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Зокрема, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають психічні розлади, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, вчинили домашнє насильство, або є громадянами держави-агресора. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10298.

Деталі

"№10298 - уточнення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. В цілому (253)", - повідомив Железняк у соцмережах.

Відповідно до законопроєкту, розширюється перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами чи опікунами:

  • мають психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
    • мають захворювання, розлади або стани, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я, які встановлені за результатами медичного огляду;
      • були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку;
        • вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі та до них було застосовано адміністративне стягнення;
          • є громадянами держави-агресора або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції;
            • перебувають у шлюбі з громадянином держави-агресора або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції.

              Також усиновлювачами не можуть бути особи, які вчиняли наступні злочини:

              • ухилялися від сплати аліментів;
                • злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною;
                  • зловживання опікунськими правами;
                    • незаконні дії щодо усиновлення;
                      • посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів;
                        • розбій.

                          Окрім того, не зможуть усиновлювати дітей особи, які мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень.

                          Законопроєкт має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності. Спочатку його має буде підписати спікер ВР Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

                          Нагадаємо

                          Кількість патронатних родин в Україні майже подвоїлася, проте цього все ще недостатньо.

                          Павло Башинський

                          Павло Башинський

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