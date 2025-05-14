Рада поддержала новые ограничения на усыновление детей: кому запретят
Киев • УНН
Усыновителями не могут быть лица с психическими расстройствами, осужденные за преступления против нацбезопасности, домашние насильники и граждане страны-агрессора. Закон №10298 принят.
Верховная Рада приняла в целом законопроект о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. В частности, усыновителями не могут быть лица, имеющие психические расстройства, были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, совершили домашнее насилие или являются гражданами государства-агрессора. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10298.
Детали
"№10298 – уточнение лиц, которые не могут быть усыновителями. В целом (253)", – сообщил Железняк в соцсетях.
Согласно законопроекту, расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:
- имеют психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ;
- имеют заболевания, расстройства или состояния, перечень которых утвержден Министерством здравоохранения, которые установлены по результатам медицинского осмотра;
- были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, уголовные правонарушения против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности лица, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, мира, безопасности, человечества и международного правопорядка;
- совершили домашнее насилие, насилие по признаку пола и к ним было применено административное взыскание;
- являются гражданами государства-агрессора или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции;
- находятся в браке с гражданином государства-агрессора или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции.
Также усыновителями не могут быть лица, совершавшие следующие преступления:
- уклонялись от уплаты алиментов;
- злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком;
- злоупотребление опекунскими правами;
- незаконные действия по усыновлению;
- посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или совершения религиозных обрядов;
- разбой.
Кроме того, не смогут усыновлять детей лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других уголовных правонарушений.
Законопроект должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через один месяц со дня вступления его в силу. Сначала его должен будет подписать спикер ВР Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.
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