Рада поддержала новые ограничения на усыновление детей: кому запретят

Верховная Рада приняла в целом законопроект о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. В частности, усыновителями не могут быть лица, имеющие психические расстройства, были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, совершили домашнее насилие или являются гражданами государства-агрессора. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10298.

Детали

"№10298 – уточнение лиц, которые не могут быть усыновителями. В целом (253)", – сообщил Железняк в соцсетях.

Согласно законопроекту, расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:

имеют психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ;

имеют заболевания, расстройства или состояния, перечень которых утвержден Министерством здравоохранения, которые установлены по результатам медицинского осмотра;

были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, уголовные правонарушения против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности лица, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, мира, безопасности, человечества и международного правопорядка;

совершили домашнее насилие, насилие по признаку пола и к ним было применено административное взыскание;

являются гражданами государства-агрессора или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции;

находятся в браке с гражданином государства-агрессора или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции.

Также усыновителями не могут быть лица, совершавшие следующие преступления:

уклонялись от уплаты алиментов;

злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком;

злоупотребление опекунскими правами;

незаконные действия по усыновлению;

посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или совершения религиозных обрядов;

разбой.

Кроме того, не смогут усыновлять детей лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других уголовных правонарушений.

Законопроект должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через один месяц со дня вступления его в силу. Сначала его должен будет подписать спикер ВР Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним

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