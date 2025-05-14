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Рада поддержала новые ограничения на усыновление детей: кому запретят

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Усыновителями не могут быть лица с психическими расстройствами, осужденные за преступления против нацбезопасности, домашние насильники и граждане страны-агрессора. Закон №10298 принят.

Рада поддержала новые ограничения на усыновление детей: кому запретят

Верховная Рада приняла в целом законопроект о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. В частности, усыновителями не могут быть лица, имеющие психические расстройства, были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, совершили домашнее насилие или являются гражданами государства-агрессора. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10298.

Детали

"№10298 – уточнение лиц, которые не могут быть усыновителями. В целом (253)", – сообщил Железняк в соцсетях.

Согласно законопроекту, расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями или опекунами:

  • имеют психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ;
    • имеют заболевания, расстройства или состояния, перечень которых утвержден Министерством здравоохранения, которые установлены по результатам медицинского осмотра;
      • были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, уголовные правонарушения против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности лица, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, мира, безопасности, человечества и международного правопорядка;
        • совершили домашнее насилие, насилие по признаку пола и к ним было применено административное взыскание;
          • являются гражданами государства-агрессора или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции;
            • находятся в браке с гражданином государства-агрессора или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции.

              Также усыновителями не могут быть лица, совершавшие следующие преступления:

              • уклонялись от уплаты алиментов;
                • злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком;
                  • злоупотребление опекунскими правами;
                    • незаконные действия по усыновлению;
                      • посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или совершения религиозных обрядов;
                        • разбой.

                          Кроме того, не смогут усыновлять детей лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других уголовных правонарушений.

                          Законопроект должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через один месяц со дня вступления его в силу. Сначала его должен будет подписать спикер ВР Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

                          Напомним

                          Количество патронатных семей в Украине почти удвоилось, однако этого все еще недостаточно.

                          Павел Башинский

                          Павел Башинский

                          Обществополитика
                          Верховная Рада
                          Руслан Стефанчук
                          Владимир Зеленский
                          Ярослав Железняк
                          Украина
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