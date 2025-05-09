В Україні стало вдвічі більше патронатних сімей, але цього недостатньо - Мінсоцполітики

Кількість патронатних родин в Україні майже подвоїлася, проте цього все ще недостатньо. Про це заявила заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська під час брифінгу, передає УНН.

Що ми зараз робимо для превенції і зокрема для тих дітей, які вже потрапили в складні життєві обставини, або потребують додаткового догляду або є ризик вилучення з родини, – ми також розвиваємо патронатні родини. Минулого липня уряд схвалив постанову, де ми збільшили виплати, підтримку патронатним сімʼям, вихователям. І так само зараз ми вже бачимо, майже вдвічі збільшення таких патронатних сімей. Звісно, цього недостатньо, і звісно, ми будемо продовжувати розвивати цю послугу та активно залучати громади в розвиток цієї послуги, щоб якомога більше таких патронатних сімей було створено - зазначила Постоловська.

Крім того, вона додала, що метою патронату є не лише тимчасове розміщення дітей, а й надання турботи, розвитку й стабільного середовища, яке вони потребують.

Розвиток усиновлення, сімейних форм виховання та патронату: як це працює у регіонах України