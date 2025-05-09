В Украине стало вдвое больше патронатных семей, но этого недостаточно - Минсоцполитики

Количество патронатных семей в Украине почти удвоилось, однако этого все еще недостаточно. Об этом заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Ирина Постоловская во время брифинга, передает УНН.

Что мы сейчас делаем для превенции и в частности для тех детей, которые уже попали в сложные жизненные обстоятельства, или нуждаются в дополнительном уходе или есть риск изъятия из семьи, – мы также развиваем патронатные семьи. В июле прошлого года правительство приняло постановление, где мы увеличили выплаты, поддержку патронатным семьям, воспитателям. И так же сейчас мы уже видим, почти вдвое увеличение таких патронатных семей. Конечно, этого недостаточно, и конечно, мы будем продолжать развивать эту услугу и активно привлекать громады в развитие этой услуги, чтобы как можно больше таких патронатных семей было создано - отметила Постоловская.

Кроме того, она добавила, что целью патроната является не только временное размещение детей, но и предоставление заботы, развития и стабильной среды, в которой они нуждаются.

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины