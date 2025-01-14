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Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 20059 просмотра

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Кабмин утвердил Стратегию обеспечения права детей на семейное воспитание до 2028 года. Создан Координационный центр и онлайн-платформа для поддержки усыновления и семейных форм воспитания.

В Украине продолжается реформа системы ухода и поддержки детей. Она направлена на укрепление семей и предотвращение разлучения детей с родными, а также обеспечение детей, которые в этом нуждаются, семейными формами воспитания, передает УНН.

26 ноября 2024 года Кабмин утвердил Стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении до 2028 года и Операционный план ее выполнения на 2024-2026 годы. Документ является дорожной картой Реформы, учитывает вызовы полномасштабного вторжения и имеет целью: укрепить семьи, предотвратить разлучение детей с родными; обеспечить детей, которые в этом нуждаются, семейными формами воспитания; способствовать воссоединению семей или устройству в семейные формы воспитания детей, вернувшихся после депортации, принудительного перемещения или эвакуации; создать условия для воспитания в семье детей, которые испытывают наибольший вред институционального ухода - детей младшего возраста и тех, которые имеют сложную инвалидность; обеспечить социализацию и интеграцию молодежи с опытом институционального воспитания.

Для того, чтобы объединить вокруг реализации Стратегии органы государственной и местной власти, общественный сектор и международных партнеров, в 2023 году был создан Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми. Также была создана платформа "Украина для каждого ребенка", где в едином месте можно получить пошаговый алгоритм действий, чтобы принять ребенка в свою семью, узнать об усыновлении, семейных формах воспитания и патронате, найти нужного эксперта или экспертку.  

Мы поговорили с Еленой Ремень, руководителем экспертной группы по семейным формам воспитания и усыновления Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, чтобы понять, как в Украине внедряется реформа системы ухода и поддержки детей, какие особенности ее воплощения в разных регионах и как украинцы относятся к семейным формам воспитания.

Что больше всего мотивирует семьи в разных регионах принимать к себе детей?  

Среди мотивов принятия ребенка в семью можно выделить два основных. Первый - желание помочь ребенку, второй - возможность реализовать себя в качестве родителя.  Часто они дополняют друг друга. Многие украинцы задумываются над тем, чтобы взять на воспитание ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, но не все на это решаются. Бывает, что люди хотят взять ребенка на воспитание, но не знают, с чего начать, не понимают, какие формы семейного воспитания существуют, чем они отличаются, и какая форма лучше всего подходит для их семьи. Они начинают искать информацию в сети интернет, но информация разрозненная, иногда противоречивая или устаревшая, потому что в законодательстве постоянно что-то меняется. Не получив вовремя нужной информации, люди останавливаются, потому что думают, что это очень сложный процесс. В других случаях - откладывают решение, так сказать, "до лучших времен": когда будет стабильная работа, когда появится собственная квартира, когда подрастут свои дети, когда закончится война.

Может ли Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми как-то помочь в этом процессе?  

Чтобы  помочь людям перейти от мечты к действию,  Координационный центр  вместе с Минсоцполитики разработали онлайн-платформу образовательного и просветительского характера "Украина для каждого ребенка", где можно найти информацию обо всех формах семейного воспитания детей, усыновлении и услуге патроната, пройти учебный онлайн курс и тестирование для определения собственной готовности к принятию ребенка, а также получить консультацию юриста или психолога.

Какая поддержка от государства или местных органов власти является самой действенной для семей, принимающих детей?

Важно поддерживать семьи не только на этапе устройства ребенка, но и в дальнейшем - в период адаптации и роста ребенка в семье. Для этого государство обеспечивает за счет средств государственного бюджета выплату ежемесячной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и денежного обеспечения для приемных родителей, родителей воспитателей, патронатных воспитателей. Органы местного самоуправления должны организовать качественное социальное сопровождение и предоставление детям и семьям социальных, медицинских, образовательных и других услуг.

От чего зависят формы поддержки детей в разных громадах? Могут ли отличаться такие формы?  

Так, формы поддержки семей в громаде отличаются и зависят от потребностей семьи и имеющихся у громады ресурсов. Это может быть помощь с обустройством жилья, закупкой мебели, бытовой техники, одежды, обуви, игрушек и других необходимых вещей. Или услуги специалистов: психологов, юристов, врачей. Эта работа лучше организована в тех громадах, где есть достаточное количество специалистов по социальной работе и внедряются собственные программы, стратегии по развитию и поддержке семейных форм воспитания.

А если говорить предметно: что именно могут предложить громады, чтобы люди охотнее брали детей в свои семьи, создавали для них безопасную среду?

Люди охотно берут на воспитание детей, когда уверены, что смогут обеспечить им хорошие условия для проживания,  развития, получения образования и удовлетворить другие потребности. Важно развивать в громадах услуги, направленные на поддержку семей с детьми. Это создание достаточного количества мест в детских садах и групп продленного дня, организация питания, подвоз в школу, развитие внешкольного образования и доступность медицинских и реабилитационных услуг, организация досуга. Поддержка на уровне общины - это залог развития и успешного функционирования семейных форм воспитания.

Какие социальные проблемы региона можно хотя бы частично решить с помощью популяризации семейных форм воспитания, усыновления и патроната?

Основная задача усыновления и семейных форм воспитания заключается в том, чтобы каждый ребенок имел семью, где о нем заботятся, развивают, поддерживают и готовят к самостоятельной жизни.  Дети, которые растут в таких семьях, вырастают социализированными, они получают профессию, работают, создают свои семьи  и  приносят пользу обществу.  Поэтому семейные формы воспитания, усыновление и патронат имеют важное общественное значение. Усыновление - это принятие ребенка в свою семью на всю жизнь. Усыновители становятся папой и мамой для ребенка и в дальнейшем самостоятельно заботятся о ребенке.

Приемные семьи и детские дома семейного типа - это семьи, в которых дети сироты и дети, лишенные родительской опеки, могут проживать длительный период: до совершеннолетия, а в случае продолжения обучения в профессиональном или высшем учебном заведении - до завершения обучения. Благодаря таким семьям ребенок растет в семейном окружении, а не институциональном заведении. Патронат над ребенком - это услуга по временному уходу, воспитанию и реабилитации ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления ребенком, его родителями или другими законными представителями сложных жизненных обстоятельств. В таких семьях дети живут до 3-х месяцев, в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 6 месяцев. Патронат помогает сохранить семью для ребенка или подготовить его к более длительной форме устройства.

Замечаете ли вы, какая демография у семей, которые чаще принимают детей к себе? Какие факторы влияют на их выбор принять ребенка?

Решение о принятии ребенка в семью зависит от очень многих факторов. Например, наличие и возраст собственных детей, место и условия проживания, уровень жизни, стабильность доходов, график работы, состояние здоровья, семейное положение, поддержка родных или близких. Люди, которые не имеют собственных детей или имеют одного ребенка, чаще выбирают усыновление. Приемные семьи и детские дома семейного типа чаще образуют семьи, которые имеют опыт воспитания собственных детей, в том числе многодетные семьи. Под опеку/попечительство детей берут преимущественно их родственники: бабушки, дедушки, тети, дяди. На выбор формы устройства также влияет количество детей, которых  семья готова взять на воспитание. Если речь идет об одном ребенке - то это, как правило,  усыновление. Есть случаи усыновления двух и более детей в одну семью, но они не очень распространены. Если семья готова к принятию большего количества детей, то она чаще образует приемную семью или детский дом семейного типа. В приемной семье может проживать до 4-х детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а в детском доме семейного типа - от 5-ти до 10-ти детей, учитывая родных. 

Какие изменения необходимы сейчас для того, чтобы семейные формы воспитания, усыновление и услуга патроната в разных регионах стали более доступными?

Комплексного пересмотра требует система подготовки и поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Чтобы усыновить ребенка или создать семейную форму воспитания, кандидаты проходят специальный курс подготовки. Сейчас такую подготовку осуществляют только региональные центры социальных служб. Чтобы попасть на обучение, иногда приходится ждать до двух месяцев. Ситуацию можно изменить путем расширения круга субъектов, обеспечивающих подготовку кандидатов. Это вполне могут быть городские центры социальных служб и негосударственные организации, которые имеют соответствующий опыт и  специалистов и будут отвечать установленным критериям. Еще одной проблемой является то, что приемные родители и родители-воспитатели выполняют свою работу без выходных, отпусков, больничных. Они устают, истощаются и, как любой человек, нуждаются в периодическом отдыхе, который нужно предусмотреть на законодательном уровне. Для одиноких приемных родителей и родителей-воспитателей, а также семей, воспитывающих большое количество детей, целесообразно ввести услугу помощника семьи. Чтобы был профессиональный человек, который мог бы помочь и в уходе за детьми, и в организации быта семьи.  

Какие еще изменения должны быть внедрены в рамках реформы системы ухода и поддержки детей чтобы каждому ребенку нашли семью?

Среди детей, нуждающихся в устройстве в семьи, значительная часть имеет инвалидность, в частности подгруппы "А", или комплексные нарушения развития. Такие дети нуждаются в особых условиях воспитания и ухода и сейчас им трудно найти семью. В рамках реформы  планируется ввести специализацию приемных семей, предусматривающую углубленную подготовку родителей с учетом потребностей ребенка, а также больший уровень поддержки таких семей в соответствии с их потребностями. Эти и другие изменения будут нарабатываться и внедряться в рамках реформы системы ухода и поддержки детей при участии украинских и международных экспертов с учетом практик, существующих в Украине и других странах. 

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются26.11.24, 11:52 • 147368 просмотров

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ РЕФОРМЫ В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ

Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми непосредственно сотрудничает с 10 демонстрационными регионами Украины, которые получают поддержку в реализации реформы системы ухода и поддержки детей. Несколько областей поделились актуальными показателями внедрения Реформы. 

Так, лидером в Украине по количеству детского населения является Днепропетровщина - с учетом внутренне перемещенных семей с детьми, прибывших с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий, сегодня детское население превышает 600 000 детей. В области работают 107 служб по делам детей.  

В рамках Реформы уже осуществили сбор данных о положении детей и семей с детьми и провели ситуационный анализ на областном и местном уровнях в каждой из 86 громад. Совместно работают над Региональным планом по реализации Реформы.

"Сейчас в области для консультаций и поддержки людей, которые хотят принять ребенка в семью или нуждаются в дополнительной информации, на базе Днепропетровского областного Центра социальных служб заработала горячая линия (на начало декабря имели 550 входящих звонков)", - предоставляют информацию из области.

По развитию альтернативных форм воспитания - в регионе фиксируют положительную динамику. В общем, в течение десяти месяцев 2024 года (по состоянию на начало ноября):

-      усыновлено 96 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе из эвакуации из-за рубежа (в течение 2023 года усыновлено 73 ребенка; в течение 2022 года усыновлено 68 детей);

-      устроено под опеку и попечительство 692 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки (в течение 2023 года установлена опека, попечительство над 918 детьми; в течение 2022 года - над 734 детьми);

-      создано  36 приемных семей (ПС) и 11 детских домов семейного типа (ДДСТ), в которые устроены 206 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в течение 2023 года создано 25 ПС и 11 ДДСТ, в которые устроены 205 детей; в течение 2022 года создано 17 ПС и 12 ДДСТ, в которые устроены 131 ребенка);

-      создано 5 семей патронатных воспитателей, в которые было устроено 15 детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.  

"Днепропетровская область первой в Украине начала создание семейных форм воспитания и по сегодняшний день мы являемся лидером в их количестве. Сейчас в области функционирует 302 приемные семьи (воспитывают 595 детей) и 184 ДДСТ (воспитывают 1279 детей). Отдельно стоит отметить, что уже 28 семей осуществляют патронат над 77 детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - отмечают в Днепропетровской облгосадминистрации.

В Черновицкой области, которая также является демонстрационной и получает помощь для реформирования системы ухода и поддержки детей: на учете детей, оставшихся без родительской опеки, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находится 988 детей (по состоянию на конец октября 2024). Из общего количества таких детей 717 воспитывается в семьях опекунов, попечителей. В течение III кварталов 2024 года установлена опека и попечительство над 39 детьми.

"Сейчас в Черновицкой области действует 14 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 105 детей, и 54 приемные семьи, в которых воспитывается 111 детей, усыновлен 31 ребенок. В области функционирует 11 семей патронатных воспитателей, куда устроено 16 детей", - предоставляют данные в администрации.

Добавим

Вся предоставленная статистика приведена  по состоянию на начало ноября 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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