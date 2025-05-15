В Украине 14 946 детей ждут усыновления: статистика за I квартал 2025

В Украине по состоянию на первый квартал на местном учете по усыновлению находится 14 946 детей. Об этом написал председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, передает УНН.

Детали

По состоянию на 1-й квартал 2025 г. в Украине усыновлено 290 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Все дети были усыновлены гражданами Украины. 6 из них - дети с инвалидностью - говорится в сообщении.

По каким возрастным категориям усыновили несовершеннолетних:

до 1 года - 35 детей;

1-2 года - 52 ребенка;

3-5 лет - 85 детей;

6-10 лет - 78 детей;

11-17 лет - 40 детей.

По данным на 1-й квартал 2025 г., на местном учете по усыновлению находится 14 946 детей, из них 11 154 уже устроены в семейные формы воспитания.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект о расширении перечня лиц, которые не могут быть усыновителями. В частности, усыновителями не могут быть лица, имеющие психические расстройства, были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины, совершили домашнее насилие, или являются гражданами государства-агрессора.