ГУР про наслідки війни для агресора: у росії очікують скорочення населення на 25%

Кількість населення росії у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%. Розпочата рф війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на росії, кількість населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%. Уже зараз підприємства на росії відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів - інформує розвідка.

Повідомляється, що найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України.

ГУР підкреслює, що розпочата росією війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора.

"Під час бойових дій так звана російська федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими і пораненими: більшість - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди. Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що такий підхід кремля "вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки - продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої рф, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях".

росія вже четвертий рік блокує дані про населення через втрати у війні проти України - Bloomberg

Доповнення

Newsweek та Moscow Times повідомляли у травні цього року, що у рф уперше відмовилися від публікації статистики з демографії на тлі падіння народжуваності до рівня, не баченого з кінця 18-го або початку 19-го століття.