ГУР про наслідки війни для агресора: у росії очікують скорочення населення на 25%

06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення02:24
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марк Цукерберг
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Полтавська область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

ГУР про наслідки війни для агресора: у росії очікують скорочення населення на 25%

Київ • УНН

 160 перегляди

За даними ГУР МО України, населення росії може скоротитися на 25% за 50 років, що пов'язано з війною. Втрати рф у війні становлять понад мільйон солдатів убитими та пораненими, переважно чоловіків віком 20-35 років.

ГУР про наслідки війни для агресора: у росії очікують скорочення населення на 25%

Кількість населення росії у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%. Розпочата рф війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на росії, кількість населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%. Уже зараз підприємства на росії відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів

- інформує розвідка.

Повідомляється, що найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України.

ГУР підкреслює, що розпочата росією війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора.

"Під час бойових дій так звана російська федерація втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії вбитими і пораненими: більшість - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди. Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що такий підхід кремля "вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки - продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої рф, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях".

росія вже четвертий рік блокує дані про населення через втрати у війні проти України - Bloomberg08.07.25, 13:02 • 1334 перегляди

Доповнення

Newsweek та Moscow Times повідомляли у травні цього року, що у рф уперше відмовилися від публікації статистики з демографії на тлі падіння народжуваності до рівня, не баченого з кінця 18-го або початку 19-го століття.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Україна