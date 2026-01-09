росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД

$42.990.27
50.180.25
ukenru
10:37 • 2076 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
09:48 • 3572 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 7962 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 17462 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 21241 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 65600 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 58752 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45510 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 65659 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32766 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.4м/с
83%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені9 січня, 01:22 • 15156 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 19011 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 20698 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 13309 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 9094 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 39357 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 65555 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 42880 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 65627 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 92337 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 48899 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 51888 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 74346 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 93015 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 133943 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія навмисно вдарила по Києву вночі 9 січня. Він порівняв російські атаки з діями радянської влади під час голодоморів.

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД

російські окупанти навмисно вдарили по Києві у ніч на 9 січня з метою заморозити людей і дітей. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, дії сучасної рф не відрізняються від дій радянської влади, яка влаштовувала голодомори в Україні в XX столітті.

Типові нащадки невдах, які творили голодомор. Але нічого в них не вийде, як і не вийшло тоді. Натомість, совок, який творив голодомор, як ми памʼятаємо, розвалився

- йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив: росія, об яку витирають ноги на геополітичній арені, з часом із сировинного придатку трансформується в нові території більш сильних сусідів, а також частини етнічних меншин, які врешті заберуть своє з цієї імперії у вигляді незалежних республік.

Все це буде. Головне - побачити цей момент

 - заявив він.

Нагадаємо

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки нещодавньої російської масштабної атаки та перевантаження мереж.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКиїв
російська пропаганда
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Київ