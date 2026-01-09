росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД

російські окупанти навмисно вдарили по Києві у ніч на 9 січня з метою заморозити людей і дітей. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, дії сучасної рф не відрізняються від дій радянської влади, яка влаштовувала голодомори в Україні в XX столітті.

Типові нащадки невдах, які творили голодомор. Але нічого в них не вийде, як і не вийшло тоді. Натомість, совок, який творив голодомор, як ми памʼятаємо, розвалився - йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив: росія, об яку витирають ноги на геополітичній арені, з часом із сировинного придатку трансформується в нові території більш сильних сусідів, а також частини етнічних меншин, які врешті заберуть своє з цієї імперії у вигляді незалежних республік.

Все це буде. Головне - побачити цей момент - заявив він.

Нагадаємо

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки нещодавньої російської масштабної атаки та перевантаження мереж.