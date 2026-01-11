$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу
16:41 • 11637 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 14629 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 16607 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 31370 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 26906 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32033 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине
10 января, 11:45 • 42605 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 65718 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44083 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Тотальный надзор: в РФ усилили контроль над интернетом и сроки хранения данных - ЦПД

Киев • УНН

 • 14 просмотра

С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены. Компании также должны предоставлять эти данные силовым структурам по первому запросу.

Тотальный надзор: в РФ усилили контроль над интернетом и сроки хранения данных - ЦПД

Центр противодействия дезинформации сообщил об очередном усилении цифрового контроля в России. С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены. Кроме хранения, компании должны предоставлять эти данные силовым структурам по первому запросу. Ранее установленный срок хранения информации составлял один год. Об этом пишет УНН.

Подробности

Формальным поводом для нововведений российские власти называют "защиту от мошенников". Однако, по оценке ЦПД, кремль использует это объяснение для расширения инструментов слежки, цензуры и политического давления.

россия намеренно атаковала Киев 9 января, чтобы заморозить людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 4462 просмотра

Фактически в стране исчезает возможность частного общения, поскольку личные сообщения за любой период могут быть использованы правоохранителями для поиска "экстремизма" или "дискредитации".

Последствия для общества

Главной целью таких мер является насаждение самоцензуры среди граждан. Власти рассчитывают, что из-за риска уголовного преследования за частную переписку россияне будут избегать любых критических высказываний в сети. В России продолжается развитие цифровой модели тотального надзора, где страх становится ключевым инструментом государственного управления. 

Россия вымирает: за два года с карты исчезло более полутысячи сел - ЦПД08.01.26, 05:30 • 6066 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине