Тотальный надзор: в РФ усилили контроль над интернетом и сроки хранения данных - ЦПД

Центр противодействия дезинформации сообщил об очередном усилении цифрового контроля в России. С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены. Кроме хранения, компании должны предоставлять эти данные силовым структурам по первому запросу. Ранее установленный срок хранения информации составлял один год. Об этом пишет УНН.

Подробности

Формальным поводом для нововведений российские власти называют "защиту от мошенников". Однако, по оценке ЦПД, кремль использует это объяснение для расширения инструментов слежки, цензуры и политического давления.

Фактически в стране исчезает возможность частного общения, поскольку личные сообщения за любой период могут быть использованы правоохранителями для поиска "экстремизма" или "дискредитации".

Последствия для общества

Главной целью таких мер является насаждение самоцензуры среди граждан. Власти рассчитывают, что из-за риска уголовного преследования за частную переписку россияне будут избегать любых критических высказываний в сети. В России продолжается развитие цифровой модели тотального надзора, где страх становится ключевым инструментом государственного управления.

