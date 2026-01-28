На крок ближче до тотального контролю: Міноборони росії отримує доступ до кредитних історій громадян

$42.960.17
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 10871 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 16455 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 17230 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 19001 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 24108 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 42130 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56257 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42238 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 71512 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 27483 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 26645 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 33892 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 37038 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 43041 перегляди
На крок ближче до тотального контролю: Міноборони росії отримує доступ до кредитних історій громадян

Київ • УНН

 • 104 перегляди

російське міноборони розширює повноваження, отримуючи доступ до кредитних історій громадян для боротьби з корупцією. Це дозволить виявляти фінансово вразливих осіб та використовувати дані для примусу до підписання контрактів.

На крок ближче до тотального контролю: Міноборони росії отримує доступ до кредитних історій громадян
Фото: ЦПД РНБО України

У росії розширюють повноваження міноборони, надаючи військовому керівництву доступ до кредитних історій громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Відтепер право запитувати дані з фінустанов отримає начальник головного військово-політичного управління російської армії. Йдеться про повну фінансову інформацію - кредити, борги, поручителів тощо.

За даними ЦПД РНБО, це рішення подається як частина "боротьби з корупцією". Але надання доступу до фінансової інформації громадян рф установі, що відповідає за "військово-патріотичну роботу" в армії, означає поєднання ідеологічного та фінансового нагляду.

Також у Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська влада під прикриттям антикорупційної діяльності будує систему контролю, в якій силові структури отримують доступ до персональних і фінансових даних громадян.

Кредитна історія може стати інструментом тиску в контексті мобілізації у рф. міноборони зможе виявляти фінансово вразливих людей та створювати механізми примусу до підписання контрактів чи "профілактичної роботи" з нелояльними. Це ще один крок до військово-поліцейської держави

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

російська федерація розгорнула на окупованих територіях Донецької та Луганської примусову мобілізацію, яка нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Часто мобілізованих, зокрема з інвалідністю, використовують як "гарматне м'ясо" для виявлення українських позицій.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
