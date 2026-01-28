На крок ближче до тотального контролю: Міноборони росії отримує доступ до кредитних історій громадян
Київ • УНН
російське міноборони розширює повноваження, отримуючи доступ до кредитних історій громадян для боротьби з корупцією. Це дозволить виявляти фінансово вразливих осіб та використовувати дані для примусу до підписання контрактів.
У росії розширюють повноваження міноборони, надаючи військовому керівництву доступ до кредитних історій громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Відтепер право запитувати дані з фінустанов отримає начальник головного військово-політичного управління російської армії. Йдеться про повну фінансову інформацію - кредити, борги, поручителів тощо.
За даними ЦПД РНБО, це рішення подається як частина "боротьби з корупцією". Але надання доступу до фінансової інформації громадян рф установі, що відповідає за "військово-патріотичну роботу" в армії, означає поєднання ідеологічного та фінансового нагляду.
Також у Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська влада під прикриттям антикорупційної діяльності будує систему контролю, в якій силові структури отримують доступ до персональних і фінансових даних громадян.
Кредитна історія може стати інструментом тиску в контексті мобілізації у рф. міноборони зможе виявляти фінансово вразливих людей та створювати механізми примусу до підписання контрактів чи "профілактичної роботи" з нелояльними. Це ще один крок до військово-поліцейської держави
Нагадаємо
російська федерація розгорнула на окупованих територіях Донецької та Луганської примусову мобілізацію, яка нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення. Часто мобілізованих, зокрема з інвалідністю, використовують як "гарматне м'ясо" для виявлення українських позицій.