ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан

Киев • УНН

 • 54 просмотра

российское минобороны расширяет полномочия, получая доступ к кредитным историям граждан для борьбы с коррупцией. Это позволит выявлять финансово уязвимых лиц и использовать данные для принуждения к подписанию контрактов.

На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан
Фото: ЦПД СНБО Украины

В россии расширяют полномочия минобороны, предоставляя военному руководству доступ к кредитным историям граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Отныне право запрашивать данные из финучреждений получит начальник главного военно-политического управления российской армии. Речь идет о полной финансовой информации - кредитах, долгах, поручителях и т.д.

По данным ЦПД СНБО, это решение подается как часть "борьбы с коррупцией". Но предоставление доступа к финансовой информации граждан рф учреждению, отвечающему за "военно-патриотическую работу" в армии, означает сочетание идеологического и финансового надзора.

Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что российские власти под прикрытием антикоррупционной деятельности строят систему контроля, в которой силовые структуры получают доступ к персональным и финансовым данным граждан.

Кредитная история может стать инструментом давления в контексте мобилизации в рф. Минобороны сможет выявлять финансово уязвимых людей и создавать механизмы принуждения к подписанию контрактов или "профилактической работы" с нелояльными. Это еще один шаг к военно-полицейскому государству

- говорится в сообщении.

Напомним

российская федерация развернула на оккупированных территориях Донецкой и Луганской принудительную мобилизацию, которая напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения. Часто мобилизованных, в том числе с инвалидностью, используют как "пушечное мясо" для выявления украинских позиций.

Евгений Устименко

