На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан

Фото: ЦПД СНБО Украины

В россии расширяют полномочия минобороны, предоставляя военному руководству доступ к кредитным историям граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Отныне право запрашивать данные из финучреждений получит начальник главного военно-политического управления российской армии. Речь идет о полной финансовой информации - кредитах, долгах, поручителях и т.д.

По данным ЦПД СНБО, это решение подается как часть "борьбы с коррупцией". Но предоставление доступа к финансовой информации граждан рф учреждению, отвечающему за "военно-патриотическую работу" в армии, означает сочетание идеологического и финансового надзора.

Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что российские власти под прикрытием антикоррупционной деятельности строят систему контроля, в которой силовые структуры получают доступ к персональным и финансовым данным граждан.

Кредитная история может стать инструментом давления в контексте мобилизации в рф. Минобороны сможет выявлять финансово уязвимых людей и создавать механизмы принуждения к подписанию контрактов или "профилактической работы" с нелояльными. Это еще один шаг к военно-полицейскому государству - говорится в сообщении.

Напомним

российская федерация развернула на оккупированных территориях Донецкой и Луганской принудительную мобилизацию, которая напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения. Часто мобилизованных, в том числе с инвалидностью, используют как "пушечное мясо" для выявления украинских позиций.