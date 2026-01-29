РФ спасла мир от НАТО: оккупанты переписывают учебники истории – ЦПД

$42.960.17
51.230.17
ukenru
19:02 • 7650 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 12189 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 11304 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 11631 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 15108 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 17506 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13254 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24592 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24056 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27902 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
94%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Если Зеленский действительно готов к встрече, тогда мы приглашаем его в москву - помощник путина ушаков28 января, 13:09 • 4774 просмотра
Экономика россии сползает к стагфляции: в разведке заявили, что жесткая монетарная политика задушила деловую активность28 января, 13:18 • 2982 просмотра
Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причинаPhoto28 января, 15:18 • 3450 просмотра
Ни переохлаждения, ни квартиры со льдом: в полиции рассказали об обстоятельствах смерти 88-летней женщины на столичном ПодолеPhoto28 января, 17:00 • 3662 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 6720 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 33872 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 63096 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 90343 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 69719 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 88330 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 6764 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 37593 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 36170 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 42822 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 45474 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

РФ спасла мир от НАТО: оккупанты переписывают учебники истории – ЦПД

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Центр противодействия дезинформации сообщает о новых российских учебниках истории для 10-11 классов, оправдывающих войну против Украины. Они подают агрессию как "вынужденный шаг" для спасения мира от НАТО.

РФ спасла мир от НАТО: оккупанты переписывают учебники истории – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об очередной попытке кремля изменить школьную программу по истории для учащихся 10-11 классов. Новые учебники, разработанные под редакцией Владимира Мединского, имеют целью окончательно закрепить идеологические тезисы пропаганды и оправдать агрессию против Украины. Об этом пишет УНН.

Детали

В новых изданиях авторы делают особый акцент на причинах так называемой "сво", навязывая детям мысль, что война была "вынужденным шагом" для спасения мира от глобального конфликта с НАТО. Согласно новому нарративу, россия выступает в роли "защитника цивилизации", а любые захватнические действия подаются как логическое продолжение "исторической миссии" государства. Такой подход полностью игнорирует реальные факты международного права и суверенитета Украины.

Вымышленные события и фактологические ошибки

Наиболее абсурдным нововведением учебника стало описание встречи путина и Дональда Трампа на Аляске, которая подается как символ "признания" россии мировыми лидерами. Эксперты отмечают, что включение подобных событий, не имеющих подтверждения в реальной политической хронике или подающихся в манипулятивном контексте, превращает учебник в сугубо пропагандистский проект.

На шаг ближе к тотальному контролю: минобороны россии получает доступ к кредитным историям граждан28.01.26, 14:28 • 3922 просмотра

Эти учебники не имеют ничего общего с исторической наукой, они являются исключительно инструментом идеологической обработки детей

– подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Специалисты также отмечают, что предыдущие версии книг Мединского уже вызвали волну критики даже среди российских учителей из-за огромного количества грубых ошибок, однако кремль продолжает использовать образование как оружие в гибридной войне. 

В России хотят запретить анонимность в интернете - ЦПД27.01.26, 03:19 • 8516 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Дональд Трамп
Украина