Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об очередной попытке кремля изменить школьную программу по истории для учащихся 10-11 классов. Новые учебники, разработанные под редакцией Владимира Мединского, имеют целью окончательно закрепить идеологические тезисы пропаганды и оправдать агрессию против Украины. Об этом пишет УНН.

Детали

В новых изданиях авторы делают особый акцент на причинах так называемой "сво", навязывая детям мысль, что война была "вынужденным шагом" для спасения мира от глобального конфликта с НАТО. Согласно новому нарративу, россия выступает в роли "защитника цивилизации", а любые захватнические действия подаются как логическое продолжение "исторической миссии" государства. Такой подход полностью игнорирует реальные факты международного права и суверенитета Украины.

Вымышленные события и фактологические ошибки

Наиболее абсурдным нововведением учебника стало описание встречи путина и Дональда Трампа на Аляске, которая подается как символ "признания" россии мировыми лидерами. Эксперты отмечают, что включение подобных событий, не имеющих подтверждения в реальной политической хронике или подающихся в манипулятивном контексте, превращает учебник в сугубо пропагандистский проект.

Эти учебники не имеют ничего общего с исторической наукой, они являются исключительно инструментом идеологической обработки детей – подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Специалисты также отмечают, что предыдущие версии книг Мединского уже вызвали волну критики даже среди российских учителей из-за огромного количества грубых ошибок, однако кремль продолжает использовать образование как оружие в гибридной войне.

