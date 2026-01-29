РФ спасла мир от НАТО: оккупанты переписывают учебники истории – ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации сообщает о новых российских учебниках истории для 10-11 классов, оправдывающих войну против Украины. Они подают агрессию как "вынужденный шаг" для спасения мира от НАТО.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об очередной попытке кремля изменить школьную программу по истории для учащихся 10-11 классов. Новые учебники, разработанные под редакцией Владимира Мединского, имеют целью окончательно закрепить идеологические тезисы пропаганды и оправдать агрессию против Украины. Об этом пишет УНН.
Детали
В новых изданиях авторы делают особый акцент на причинах так называемой "сво", навязывая детям мысль, что война была "вынужденным шагом" для спасения мира от глобального конфликта с НАТО. Согласно новому нарративу, россия выступает в роли "защитника цивилизации", а любые захватнические действия подаются как логическое продолжение "исторической миссии" государства. Такой подход полностью игнорирует реальные факты международного права и суверенитета Украины.
Вымышленные события и фактологические ошибки
Наиболее абсурдным нововведением учебника стало описание встречи путина и Дональда Трампа на Аляске, которая подается как символ "признания" россии мировыми лидерами. Эксперты отмечают, что включение подобных событий, не имеющих подтверждения в реальной политической хронике или подающихся в манипулятивном контексте, превращает учебник в сугубо пропагандистский проект.
Эти учебники не имеют ничего общего с исторической наукой, они являются исключительно инструментом идеологической обработки детей
Специалисты также отмечают, что предыдущие версии книг Мединского уже вызвали волну критики даже среди российских учителей из-за огромного количества грубых ошибок, однако кремль продолжает использовать образование как оружие в гибридной войне.
