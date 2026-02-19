Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого

$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Було досягнуто істотного прогресу з обох сторін - Білий дім про переговори у Женеві
18 лютого, 20:36
Без ознак прогресу: Україна та рф обговорили у Женеві новий формат виведення військ з Донбасу - NYT
18 лютого, 21:27
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ
18 лютого, 23:02
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів
00:14
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф
00:51
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
18 лютого, 17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
18 лютого, 15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Іран
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу
18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого

Київ • УНН

 • 372 перегляди

За добу 18 лютого російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 становлять 1256910 осіб.

Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого

За добу 18 лютого російські війська втратили на війні з Україною 830 солдатів та 406 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1256910 (+830) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11682 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 24054 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 37384 (+21)
          • РСЗВ ‒ 1649 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1302 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 138330 (+406)
                    • крилаті ракети ‒ 4314 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79036 (+117)
                            • спеціальна техніка ‒ 4072 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22254 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Генеральний штаб Збройних сил України