Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого
Київ • УНН
За добу 18 лютого російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 становлять 1256910 осіб.
За добу 18 лютого російські війська втратили на війні з Україною 830 солдатів та 406 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1256910 (+830) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11682 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 24054 (+3)
- артилерійських систем ‒ 37384 (+21)
- РСЗВ ‒ 1649 (+1)
- засоби ППО ‒ 1302 (+1)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 138330 (+406)
- крилаті ракети ‒ 4314 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79036 (+117)
- спеціальна техніка ‒ 4072 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
