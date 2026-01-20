$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:19 • 3374 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 3108 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 25580 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 55146 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 45857 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 46362 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 39984 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 51453 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 22003 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 59322 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 27858 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 26717 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37 • 10512 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 22844 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 22990 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 8810 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 51478 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 59339 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 56530 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 72609 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Полтавська область
Японія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 25590 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 40970 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 34609 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 39329 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 51238 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico

Київ • УНН

 • 3136 перегляди

Білий дім поки не запланував двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі. Зеленський прагне особистої зустрічі, але небажання її проводити виходить з Білого дому.

Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico

Білий дім поки не запланував двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, де лідери збираються на Всесвітній економічний форум, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Середа, пише видання, "стане ключовим днем, оскільки лідери "коаліції охочих" зустрінуться з Трампом". "Вони попросять його схвалити гарантії безпеки, намічені для повоєнної України в Парижі на початку цього місяця, в межах ширших мирних переговорів під керівництвом США", - пише видання.

"Білий дім поки що не запланував двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться у публікації.

За словами республіканського експерта з питань зовнішньої політики, якому було надано анонімність для відвертої розмови, "Зеленський прагне особистої зустрічі, а небажання її проводити виходить з Білого дому". "Зеленський завжди зустрічався б з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він не взаємодіє з ним, то взаємодіють інші", - сказав він.

Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі18.01.26, 21:20 • 7726 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Давос
Білий дім
Дональд Трамп
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна