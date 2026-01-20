Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico

Білий дім поки не запланував двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, де лідери збираються на Всесвітній економічний форум, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Середа, пише видання, "стане ключовим днем, оскільки лідери "коаліції охочих" зустрінуться з Трампом". "Вони попросять його схвалити гарантії безпеки, намічені для повоєнної України в Парижі на початку цього місяця, в межах ширших мирних переговорів під керівництвом США", - пише видання.

"Білий дім поки що не запланував двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться у публікації.

За словами республіканського експерта з питань зовнішньої політики, якому було надано анонімність для відвертої розмови, "Зеленський прагне особистої зустрічі, а небажання її проводити виходить з Білого дому". "Зеленський завжди зустрічався б з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він не взаємодіє з ним, то взаємодіють інші", - сказав він.

