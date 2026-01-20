$43.180.08
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 4328 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 8654 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 9442 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 29789 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 60712 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 49200 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48767 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41769 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 55777 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з Трампом - FT

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Зеленський залишається в Києві для врегулювання кризи після російських атак. Він не поїде в Давос, якщо не відбудеться зустріч з Трампом для підписання плану процвітання.

Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з Трампом - FT

Президент України Володимир Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом для підписання плану процвітання, повідомив у вівторок журналіст Financial Times Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Зеленський поки що залишається в Києві для врегулювання кризи після російських атак; не їде до Давосу, якщо не відбудеться змістовна зустріч з Трампом для підписання плану процвітання

- повідомив журналіст FT Міллер.

Деталі

З його слів, "Зеленський ще не вирішив, чи братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі", про що повідомляє його офіс. Високопосадовець, близький до президента, заявив, що поки що він залишиться в Києві, щоб координувати реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з атакою росії.

Очікувалося, що український президент зустрінеться з Трампом та європейськими лідерами на швейцарському курорті та, можливо, підпише ключовий документ щодо економічного процвітання країни, який був узгоджений зі США. За словами чиновника, зараз незрозуміло, чи відбудеться це.

Також журналіст FT повідомив, що "Трамп надіслав Зеленському запрошення до "Ради миру", але відповіді з української сторони поки що немає".

Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico20.01.26, 09:41 • 9460 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Давос
Financial Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ