Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з Трампом - FT

Президент України Володимир Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом для підписання плану процвітання, повідомив у вівторок журналіст Financial Times Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Зеленський поки що залишається в Києві для врегулювання кризи після російських атак; не їде до Давосу, якщо не відбудеться змістовна зустріч з Трампом для підписання плану процвітання - повідомив журналіст FT Міллер.

Деталі

З його слів, "Зеленський ще не вирішив, чи братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі", про що повідомляє його офіс. Високопосадовець, близький до президента, заявив, що поки що він залишиться в Києві, щоб координувати реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з атакою росії.

Очікувалося, що український президент зустрінеться з Трампом та європейськими лідерами на швейцарському курорті та, можливо, підпише ключовий документ щодо економічного процвітання країни, який був узгоджений зі США. За словами чиновника, зараз незрозуміло, чи відбудеться це.

Також журналіст FT повідомив, що "Трамп надіслав Зеленському запрошення до "Ради миру", але відповіді з української сторони поки що немає".

Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico