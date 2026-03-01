Великобритания, Франция и Германия готовы сотрудничать с США и партнерами, чтобы остановить ответные атаки Ирана

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить ответные атаки Ирана, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в совместном заявлении заявили, что они "шокированы" "безрассудными" ударами Ирана по их союзникам, которые угрожают их военнослужащим и гражданам в регионе.

"Мы примем меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем обеспечения необходимых и пропорциональных оборонительных действий, чтобы уничтожить способность Ирана запускать ракеты и беспилотники из их источника. Мы договорились сотрудничать с США и союзниками в регионе по этому вопросу", – говорится в заявлении.

Дальнейших подробностей не предоставлено.

ОАЭ закрывают свое посольство в Иране после ударов по стране

Добавим

Президент США Дональд Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продолжаться около четырех недель. Он также прокомментировал гибель трех американских военнослужащих в конфликте.