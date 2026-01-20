$43.180.08
09:39 • 2680 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 5356 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 9438 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 10135 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 30247 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 61207 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 49452 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48911 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41897 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 56254 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Трамп все ще планує зустрітися із Зеленським, але проривів не очікується - Axios

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Президент США Дональд Трамп, прямуючи у вівторок до Давоса, планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Американська сторона не очікує проривів від цієї зустрічі.

Трамп все ще планує зустрітися із Зеленським, але проривів не очікується - Axios

Президент США Дональд Трамп, прямуючи у вівторок до Давоса, все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами, але американська офіційна особа не очікує "якихось проривів", повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, конфлікт щодо Гренландії відсунув плани використати тиждень у Давосі для досягнення домовленостей між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та реконструкції України.

Український чиновник заявив, що план підписання "плану процвітання" лідерами було скасовано. Офіційний представник США заперечував, що якусь дату було призначено, і заявив, що план все ще потребує доопрацювання, пише видання.

Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з Трампом - FT20.01.26, 12:13 • 654 перегляди

Трамп все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами, але офіційний представник США сказав, що не очікує жодних проривів

- ідеться у публікації.

Тим часом посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з російським представником кирилом дмитрієвим у Давосі у вівторок, щоб обговорити Україну.

дмитрієв та інші офіційні особи кремля в понеділок похвалили Трампа за його зусилля в Гренландії. москва також повідомила, що Трамп запросив главу кремля володимира путіна приєднатися до "Ради миру".

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков 20.01.26, 12:17 • 354 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Ґренландія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна