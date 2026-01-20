Трамп все ще планує зустрітися із Зеленським, але проривів не очікується - Axios

Президент США Дональд Трамп, прямуючи у вівторок до Давоса, все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами, але американська офіційна особа не очікує "якихось проривів", повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, конфлікт щодо Гренландії відсунув плани використати тиждень у Давосі для досягнення домовленостей між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та реконструкції України.

Український чиновник заявив, що план підписання "плану процвітання" лідерами було скасовано. Офіційний представник США заперечував, що якусь дату було призначено, і заявив, що план все ще потребує доопрацювання, пише видання.

Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з Трампом - FT

Трамп все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами, але офіційний представник США сказав, що не очікує жодних проривів - ідеться у публікації.

Тим часом посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з російським представником кирилом дмитрієвим у Давосі у вівторок, щоб обговорити Україну.

дмитрієв та інші офіційні особи кремля в понеділок похвалили Трампа за його зусилля в Гренландії. москва також повідомила, що Трамп запросив главу кремля володимира путіна приєднатися до "Ради миру".

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі - пєсков