09:39 • 2958 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 6016 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 9990 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 10409 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 30529 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 61452 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 49616 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 48986 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 41959 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 56563 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским, но прорывов не ожидается - Axios

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Президент США Дональд Трамп, направляясь во вторник в Давос, планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская сторона не ожидает прорывов от этой встречи.

Президент США Дональд Трамп, направляясь во вторник в Давос, все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американское официальное лицо не ожидает "каких-либо прорывов", сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, конфликт вокруг Гренландии отодвинул планы использовать неделю в Давосе для достижения договоренностей между США, Украиной и европейскими государствами относительно гарантий безопасности и реконструкции Украины.

Украинский чиновник заявил, что план подписания "плана процветания" лидерами был отменен. Официальный представитель США отрицал, что какая-либо дата была назначена, и заявил, что план все еще нуждается в доработке, пишет издание.

Зеленский не едет в Давос, если не состоится "содержательная встреча" с Трампом - FT20.01.26, 12:13 • 1062 просмотра

Трамп все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но официальный представитель США сказал, что не ожидает никаких прорывов

- говорится в публикации.

Тем временем посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Давосе во вторник, чтобы обсудить Украину.

Дмитриев и другие официальные лица Кремля в понедельник похвалили Трампа за его усилия в Гренландии. Москва также сообщила, что Трамп пригласил главу Кремля Владимира Путина присоединиться к "Совету мира".

Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе - песков20.01.26, 12:17 • 430 просмотров

Юлия Шрамко

