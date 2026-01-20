Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским, но прорывов не ожидается - Axios

Президент США Дональд Трамп, направляясь во вторник в Давос, все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американское официальное лицо не ожидает "каких-либо прорывов", сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, конфликт вокруг Гренландии отодвинул планы использовать неделю в Давосе для достижения договоренностей между США, Украиной и европейскими государствами относительно гарантий безопасности и реконструкции Украины.

Украинский чиновник заявил, что план подписания "плана процветания" лидерами был отменен. Официальный представитель США отрицал, что какая-либо дата была назначена, и заявил, что план все еще нуждается в доработке, пишет издание.

Трамп все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но официальный представитель США сказал, что не ожидает никаких прорывов - говорится в публикации.

Тем временем посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Давосе во вторник, чтобы обсудить Украину.

Дмитриев и другие официальные лица Кремля в понедельник похвалили Трампа за его усилия в Гренландии. Москва также сообщила, что Трамп пригласил главу Кремля Владимира Путина присоединиться к "Совету мира".

