Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским, но прорывов не ожидается - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп, направляясь во вторник в Давос, планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская сторона не ожидает прорывов от этой встречи.
Детали
Как пишет издание, конфликт вокруг Гренландии отодвинул планы использовать неделю в Давосе для достижения договоренностей между США, Украиной и европейскими государствами относительно гарантий безопасности и реконструкции Украины.
Украинский чиновник заявил, что план подписания "плана процветания" лидерами был отменен. Официальный представитель США отрицал, что какая-либо дата была назначена, и заявил, что план все еще нуждается в доработке, пишет издание.
Трамп все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но официальный представитель США сказал, что не ожидает никаких прорывов
Тем временем посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Давосе во вторник, чтобы обсудить Украину.
Дмитриев и другие официальные лица Кремля в понедельник похвалили Трампа за его усилия в Гренландии. Москва также сообщила, что Трамп пригласил главу Кремля Владимира Путина присоединиться к "Совету мира".
