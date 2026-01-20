Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі

$43.180.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається в Україні через ситуацію з енергетикою, віддаючи перевагу вирішенню внутрішніх проблем. Він зазначив, що поїде на форум у Давос, якщо будуть готові важливі документи або рішення щодо ППО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки залишається в Україні через ситуацію в енергетиці, і він обирає Україну, а не економічний форум у Давосі. Про це він заявив журналістам, передає УНН.

Поки що в мене план, як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним - також онлайн, офлайн. Зустрічі - оце найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми. Але все може змінитись кожну хвилину, тому що для мене дуже важливо, і для українців, закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки - дуже важливі два документи

- сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що залишається "остання миля", щоб завершити ці документи, і якщо документи будуть готові, то буде зустріч, буде поїздка.

Зеленський не їде в Давос, якщо не відбудеться "змістовна зустріч" з Трампом - FT

Якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні. І для мене дуже важливо зараз координувати всі служби. Хоча сигнали з Давоса від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось. Поки що я на місці

- додав Зеленський.

"Поки що я чекаю вечора. У мене буде ще один селектор вечірній. Поставлені відповідні завдання. Не хочу очікувати дні або тижні. Хочу перевірити, як виконані завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях. І тому поки що буду в Києві. Якщо поїду… впевнений, що наші команди про це говорять, і тоді зустрічі будуть. У нас завжди зустрічі з якимись результатами. Безумовно, завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватись конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, будемо зустрічатись", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, прямуючи у вівторок до Давоса, все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами.

Павло Башинський

