Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT

Президент США Дональд Трамп може повністю припинити підтримку України, включно з продажем зброї, якщо Європа відповість економічними санкціями через Гренландію. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, країни Європи мають усвідомити: їхня безпека залежить від Сполучених Штатів.

Що станеться в Україні, якщо США припинять свою підтримку? Все це завалиться - сказав він.

Додатково

Президент Володимир Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії і заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль.

Також Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не зверталася до нього щодо питання відправки українських військ до Гренландії.

Суперечка з Трампом щодо Гренландії зриває угоду щодо підтримки післявоєнної України, але план не буде відкладено назавжди - FT