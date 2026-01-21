$43.180.08
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:30 • 4110 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 15320 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 22440 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 17135 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 19585 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 37625 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 56809 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48776 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 80922 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Дипломатка

Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Дональд Трамп може повністю припинити підтримку України, включно з продажем зброї, якщо Європа відповість економічними санкціями через Гренландію. Президент Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України.

Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT

Президент США Дональд Трамп може повністю припинити підтримку України, включно з продажем зброї, якщо Європа відповість економічними санкціями через Гренландію. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент, країни Європи мають усвідомити: їхня безпека залежить від Сполучених Штатів.

Що станеться в Україні, якщо США припинять свою підтримку? Все це завалиться

- сказав він.

Додатково

Президент Володимир Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії і заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль.

Також Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не зверталася до нього щодо питання відправки українських військ до Гренландії.

Суперечка з Трампом щодо Гренландії зриває угоду щодо підтримки післявоєнної України, але план не буде відкладено назавжди - FT21.01.26, 15:16 • 1354 перегляди

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Ґренландія
Метте Фредеріксен
The New York Times
Дональд Трамп
Данія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна